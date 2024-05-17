芝士蛋糕食譜｜低醣日式芝士蛋糕只需3材料　免忌廉麵粉砂糖都冇?

芝士蛋糕有很多種，紐約芝士蛋糕、日式芝士蛋糕等，不過總給人一種很膩滯的感覺，除了芝士外，還有麵粉、糖、忌廉、牛油等材料。而日本料理達人就拍片分享了一款低糖又低醣的日式芝士蛋糕食譜，僅需3種材料，不用麵粉與砂糖，都一樣濃厚鬆軟！



有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在其YouTube頻道分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。早前就介紹過她示範的低糖低醣「豆腐芝士蛋糕」食譜，今次就分享另一款低糖低醣的「日式芝士蛋糕」食譜，只需3種材料而已，很方便呢！

低糖低醣的「日式芝士蛋糕」食譜，只需3種材料。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

羅漢果糖代砂糖 無需麵粉、忌廉、牛油

要做到「低糖」，友加里選擇以羅漢果糖代替一般白砂糖，羅漢果糖的甜味來自果實中的天然成分，並非果糖或其葡萄糖成分，而甜度大約是砂糖與蔗糖的100-250倍。另外，除了零熱量，羅漢果糖更不含碳水化合物、脂肪、蛋白質、鈉質、纖維及糖分，味道亦比甜菊糖、阿斯巴甜等較大眾接受。至於另外兩種材料，則是忌廉芝士和雞蛋，一般日式芝士蛋糕所需的麵粉、糖、忌廉、牛油，通通都不用！

請按下圖睇低糖低醣的「日式芝士蛋糕」材料、步驟和貼士：

+ 13

友加里低醣低糖日式芝士蛋糕食譜



材料：

忌廉芝士200克

羅漢果糖40克

大雞蛋2隻



做法：

1.鋪牛油紙圍邊和墊在直徑12cm的蛋糕模底部。

2.分開蛋黃和蛋白，把蛋白冷藏一會。

3.壓軟室溫的忌廉芝士，加10克羅漢果糖與蛋黃，快速攪勻至幼滑狀。

4.蛋白先以電動打蛋器高速拂打30秒，再加30克羅漢果糖，慢速攪1分鐘至中性發泡狀態，分次加到蛋黃漿裡攪拌均勻。

5.錫紙包住蛋糕模，防止濕氣進入，蛋糕漿倒入模後用竹籤攪一圈，上下晃模具3次。

6.耐熱大碗裡鋪廚房紙，放入蛋糕模，碗中加40度暖水，水量約2cm。焗爐預熱至100度，先攝氏100度焗蛋糕60分鐘，再160度焗10-15分鐘。

7.關火後把蛋糕放在焗爐焗多30分鐘，出爐後脫模即成。



不夠膨脹有裂紋 與攪拌有關

友加里坦言，研究這個食譜時失敗了好幾次，綜合過往經驗後，終於焗出最完美的日式芝士蛋糕，大方分享自家貼士，讓大家一次便成功。友加里指，有可能失敗的情況包括：（1）麵糰攪拌過度而不夠膨脹；

（2）攪拌過度令蛋糕太多氣泡，焗起來溫度升高，表面就容易破裂、不平滑。

針對這些問題，除了不要攪得太多，她亦想到「蛋糕面裂開有可能是焗爐底太熱」這點，於是她焗蛋糕時，並非直接把蛋糕模放入爐，而是用另一個耐熱的大碗裝住，再加水，雙重保護，阻擋下方熱力太直接接觸到蛋糕，這樣才不易破裂。

芝士蛋糕初出爐時比較濕潤，冷藏一天後就乾爽濃郁。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube