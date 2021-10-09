朱古力蛋糕食譜｜Oreo朱古力蛋糕只需3種材料　免蛋免焗懶人必學

做一個朱古力蛋糕，一般需要的材料有朱古力、雞蛋、麵粉、牛油、糖等等，攪勻再入模焗，但有煮食YouTuber就拍片分享只需3種材料就完成到的朱古力蛋糕，免焗爐、免雞蛋，秘訣原來是Oreo！



德國YouTube Channel Essen Rezepte不時分享簡單食譜，其中一個就是用3種材料就能完成的朱古力蛋糕，關鍵原來是用Oreo餅乾，另外還有牛奶和泡打粉。這個蛋糕完全不用開焗爐，只需一隻鑊便能完成。

請按下圖睇免焗爐朱古力蛋糕所需材料：

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就是這樣，已經做好一個朱古力蛋糕，果然只需Oreo、牛奶和泡打粉3種材料。不過如果你想蛋糕更美觀，可以再加些點綴來為它錦上添花。

請按下圖睇朱古力蛋糕的裝飾：

免焗朱古力蛋糕成品。（YouTube截圖：Essen Rezepte）

免焗朱古力蛋糕



材料：

Oreo 28塊

牛奶1杯

泡打粉1茶匙



裝飾：

忌廉半杯

朱古力粒8安士

朱古力彩針適量



做法：

1.先將Oreo的餅乾和餡料部分分開，餅乾放入密實袋，以擀麵棍壓碎。

2.Oreo餅碎、餡料和牛奶加入碗裡，攪至幼滑後，加泡打粉拌勻。

3.預備鑄鐵鍋，掃上一層菜油，將蛋糕糊倒入鍋中。

4.鑄鐵鍋加蓋或包一層錫紙，小火加熱40分鐘，起出蛋糕後撕走牛油紙。

5.煲滾一鍋水，上面放大碗，加入忌廉和朱古力粒，隔水煮溶。

6.將朱古力漿淋在蛋糕面，均勻推開，按喜好灑上朱古力彩針，即成。



不失敗秘訣：

*若你有攪拌機的話，用攪拌機攪碎朱古力餅，會比用擀麵棍壓碎更方便。

*若怕火力不均，可在爐頭鋪一層錫紙才加熱蛋糕。

