早餐食譜｜日式番茄煎蛋招戀愛運　《愛》孫藝真早送番茄示愛玄彬

有人喜歡早起煮早餐，簡單而快捷的早餐，不如考慮日式「番茄煎蛋」，完全有別於番茄炒蛋，和風口味的番茄蛋早餐，還有助於提升戀愛運、財運等整體運氣，立即試煮、試食催旺運勢。



番茄煎蛋助催旺戀愛運 美味2秘訣鮮甜無比

增加運氣的「番茄煎蛋」，食材很簡單， 主要是番茄、雞蛋，而最重要是能夠將鮮甜味大大提升的「秘密材料」-冷麵汁。假若沒有冷麵汁，也不用刻意張羅，可用一湯匙豉油、一湯匙味醂混和，味道也十分不錯。

番茄、雞蛋這兩個組合，雖然平凡，也沒有多大驚喜，卻源於是名揚中外的家常菜，又是廚師入行的考牌菜而「傳頌千古」，每個家庭甚或有自己獨一無二的番茄炒蛋味道。日式的番茄煎蛋儼如番茄炒蛋的變奏，同樣的食材，煮法略微更改，變成更快捷及精緻的「一人前」早餐，記者試煮後，比想像中的有更大驚喜。

Youtube頻道「ボルサリーノ関の開運ごはん食堂」介紹日式番茄煎蛋，作者Borsalino Seki指此菜餚有助招來戀愛運。（尹嘉蔚攝）

按圖睇日式番茄煎蛋做法︰

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番茄煎蛋美味秘訣：冚蓋細火慢煎

這份食譜源於Youtube頻道「ボルサリーノ関の開運ごはん食堂」（譯︰Borsalino Seki的好運餐廳），作者Seki指「番茄是愛情的象徵，它有火的力量，有助生旺運勢，特別是戀愛運。」因為說成了有助提升愛情運，此份加持令這道菜餚廣受歡迎，同時引起了日媒的關注而報道。Seki分享，想讓番茄煎蛋更美味，訣竅是冚蓋，以細火慢煎雞蛋，如此一來保持嫩滑之餘，番茄亦緩緩地被煮熟，愈煮愈甜。不過，食譜中提議在最後加入1 湯匙冷麵汁，用細火煮片刻後熄火，隨即上桌。這湯匙冷麵汁說得上是畫龍點睛，錦上添花，將整體鮮味與甜味躍升。

傳說番茄是愛情果 寧死一試

據史料記載，番茄是野生果子，最早長在秘魯的某個森林裏，當地的傳說稱番茄為有毒的「狼桃」，只能遠觀不可吃。直到約16世紀，英國一名公爵去南美洲旅遊，看到番茄後很是好奇，於是將它獻給愛人伊麗莎白女王做禮物，種在御花園中示愛，自此番茄被視為「愛情果」，就像紅玫瑰一樣來表達愛意，從來沒有人敢吃。

到了17世紀，一名法國畫家發現了番茄，覺得很美麗，多次將它畫入畫中，面對三番四次的誘惑，即使會死，他仍想嘗試它的滋味，於是吃了一個鮮紅的番茄，味道甜甜的又有點酸。然後，他躺在床上等待死神召喚，就這樣「睡」了很久，翌日他自然地醒來，發現自己沒有甚麼不適，就很驚喜地將這個經歷及番茄沒有毒的消息告訴了所有人，大家都驚呆了，後來番茄可吃的新聞傳遍了全世界。經年累月，番茄被做成了美味佳餚，還被研究發現，番茄的營養豐富，富含番茄紅素，有助防癌、降血糖、抗衰老等功效，它本身的熱量也很低。

傳說番茄是愛情果，一名英國公爵將番茄獻給愛人伊麗莎白女王做禮物，種在御花園中示愛。（尹嘉蔚攝）

《愛的迫降》一株番茄苗 孫藝真早向玄彬示愛

大家還記得《愛的迫降》中尹世理（孫藝真飾）用半袋薯仔交換了一株番茄苗，然後送給利正赫（玄彬 飾）作為特別感謝禮物嗎？讀畢番茄是愛情果的傳說後，現在回想起來《愛的迫降》劇組原來早有心思，為孫藝真與玄彬的愛情發展埋下伏線。尹世理吩咐利正赫每日向番茄幼苗說十個美麗的詞語，用愛栽培番茄至結果，二人不止在劇中相戀，後來在現實生活中續譜戀曲結成夫妻，番茄的愛情魔力看來不容小覷。

尹世理吩咐利正赫每日向番茄幼苗說十個美麗的詞語，用愛栽培番茄至結果。（《愛的迫降》劇照）

尹世理與利正赫最終相戀，用愛栽培的番茄結出纍纍果實。（《愛的迫降》劇照）

日本早餐番茄煎蛋（1人份）

材料︰

雞蛋1隻

番茄1個

水1湯匙

橄欖油1湯匙

冷麵汁1 湯匙（或豉油1湯匙+味醂1湯匙）

黑胡椒少許（或七味粉、香草少許）

做法︰

1.將番茄去蒂，切成小塊。

2.加熱平底鑊，燒熱橄欖油，加入番茄，用大火輕輕翻炒。

3.將番茄圍圈撥在一旁，打入雞蛋。

4.倒入一湯匙水。

5.冚蓋改用細火，慢煎雞蛋至喜歡的熟度。

6.打開蓋，倒入冷麵汁，續用細火煮片刻後熄火。

7.將整份番茄煎蛋連平底鑊上桌，灑入少少黑胡椒、七味粉裝飾及調味完成。

參考資料︰【恋愛運up&出会い広がる】トマト目玉焼き