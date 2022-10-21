沖咖啡貼士｜即溶咖啡熱水沖泡竟是錯！改變1步驟味道口感即提升

沖泡即溶咖啡都有學問？沖泡時改變一步驟，口感味道大提升，媲美手沖咖啡，在家輕鬆享受高級滋味。

攝影：余曉彤



熱水沖泡即溶咖啡影響口感？

對比手沖咖啡，即溶咖啡的味道或相對隨意，感覺不太著重水溫或比例。事實上沖泡即溶咖啡亦可以變得講究及科學化，日本節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》分享令即溶咖啡味道變得香滑濃郁的方法，原來不是用熱水沖泡，而是先加入凍水再加熱。節目組事後進行街訪，大部分受訪者一致認同後者的沖泡法味道更佳。筆者實試一次，看看兩者之間的味道是否真的有分別。

沖泡即溶咖啡時改變一步驟，口感味道大提升。

請按圖看沖泡即溶咖啡步驟：

凍水再加熱咖啡味道更融合更濃郁

筆者根據包裝指示另外用80°C的熱水沖泡，比較兩者之間的味道。雖然筆者並不是咖啡品評師，不過品嚐時明顯感受到兩者之間的分別。熱水沖泡的咖啡味偏淡，水與咖啡感覺並不融合；利用凍水沖泡後加熱的咖啡味比較濃郁，明顯覺得兩者已完全融合，個人認為比用熱水沖的更好飲。

左手邊那杯是熱水沖泡的咖啡；右手邊是用凍水沖泡後加熱的咖啡，兩者外貌沒有大分別。

即溶咖啡粉含澱粉 熱水沖泡難完全融化

節目組邀請了日本食品醫學研究所的平柳要解釋為何兩種沖泡法會出現不同味道，他指即溶咖啡粉含有澱粉，若果用熱水直接沖泡，咖啡粉中的澱粉未能完全融化，從而產生顆粒。相反，如水由常溫慢慢加熱，澱粉便會完全融化，口感相對幼滑。

日本食品醫學研究所的平柳要解釋如用熱水直接沖泡，咖啡粉中的澱粉未能完全融化，會產生顆粒。

適用於任何含澱粉的即沖飲品

微波爐加熱沖泡法不止適合即溶咖啡，任何含有澱粉成分的即沖飲品如即溶朱古力、即溶濃湯都一樣適用。不過，需留意部分即溶濃湯的包裝含有金屬，並不可放入微波爐中加熱，建議轉用可入微波爐的容器沖泡，避免發生意外。

任何含有澱粉成分的即沖飲品如即溶朱古力、即溶濃湯都一樣適用。

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》