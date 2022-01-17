消委會｜30款咖啡粉只有1款不含致癌物　雀巢含量最高多IKEA近8倍

消委員會測試了市面上49款咖啡產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee），發現逾9成半樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，只有兩款沒有，而雀巢即溶咖啡含量最高，與IKEA有機深度烘焙蒸餾咖啡相差7.9倍！雖然大部分樣本並未超出國際指標，但長期攝取或會構成健康風險。



消委會測試了30款咖啡粉產品（6款咖啡粉和14款即溶咖啡粉），逾九成半均含有丙烯酰胺。（鄭子峰攝）

每日宜攝入多少咖啡因？

咖啡向來都與醒腦提神的字眼掛勾，皆因咖啡內含咖啡因，是大腦的天然興奮劑，攝取後有助提高警覺性。不過，若攝入過多的咖啡因會影響睡眠時間和質量以及褪黑激素。而長期攝取會因為產生耐受性從而出現生理依賴，倘若突然停止攝入，有可能會導致咖啡因戒斷，症狀包括頭痛、易怒和疲勞。根據消委會資料顯示，一般體重60公斤的成年人的建議咖啡因攝入量為每天不多於400毫克，相當於每公斤體重約6.7毫克。

一般體重60公斤的成年人的建議咖啡因攝入量為每天不多於400毫克，相當於每公斤體重約6.7毫克。（視覺中國）

咖啡的咖啡因含量差異最大 佳之選日飲3杯即超標

對比其他咖啡產品，咖啡粉的沖調方法最為簡單快捷，消委員會測試了市面上16款咖啡粉，以一般沖調方式計算（使用10克咖啡粉加入約100毫升熱水），發現「Segafredo」沖調出的咖啡每杯約含221毫克咖啡因，以成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克計算，每日飲用2杯已經超出建議可攝入量。

咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1,117毫克至2,206毫克，相差接近1倍。（VCG）

在即溶咖啡粉類別，由於經過提取和濃縮的處理，它們的咖啡因含量比其他咖啡產品較高。根據包裝指示的沖調方法，咖啡因含量最高的樣本「佳之選」沖調出來的咖啡每杯約含155毫克咖啡因，飲3杯已超出成人每日建議攝入量（400毫克咖啡因）。

9成半樣本含基因致癌物 - 丙烯酰胺

是次測試的其中一項成份為丙烯酰胺，是一種基因致癌物和神經毒性物質，消委會指根據歐盟法規標準，烘焙咖啡和即溶咖啡的相關基準水平，分別為每公斤400和850微克。消委會的測試結果發現，30款咖啡粉產品中，只有OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡沒有驗出丙烯酰胺；當中雀巢咖啡下的Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee其丙烯酰胺含量較高，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺，為各樣本之冠。

其餘15款咖啡粉樣本檢出每公斤100至240微克丙烯酰胺，符合歐盟訂立的基準水平（每公斤400微克）；14款即溶咖啡粉樣本檢出由每公斤160至790微克丙烯酰胺，符合歐盟訂立的基準水平（每公斤850微克）。

請按圖看消委會咖啡粉檢測 - 基因致癌物丙烯酰胺含量最高10款排名（由含量高至底低排列）：

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請按圖看消委會咖啡粉檢測 - 基因致癌物丙烯酰胺含量最低10款排名（由含量高至低排列）：

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僅一款咖啡粉「M&S Food」不含除害劑

另一項測試項目為咖啡粉內的除害劑，結果顯示30款咖啡粉產品中，只有「M&S Food」的即溶咖啡不含以下4款除害劑：福爾培（Folpe）、鄰苯基苯酚（2-Phenylphenol）、噠蟎酮 （Pyridaben）及聯苯 （Biphenyl）。此外，29款樣本中所含的福爾培（根據歐盟法規，屬於第4類急性毒性，對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）均超出歐洲食品安全局（ESFA）訂下相關的農藥殘留的最高殘餘限量；「AGF」內含的鄰苯基苯酚分量超出歐洲食品安全局的指標。縱使這4款除害劑在現有的研究報告未能確定是否致癌，不過仍避免攝取過量。

總括而言，因即溶咖啡粉經過提取和濃縮的處理，所含的致癌物及除害劑比其他咖啡產品高。（消委會圖片）

選擇咖啡產品6大須知

咖啡因能刺激中樞神經系統，攝取過量可導致心跳加速、影響睡眠及胃部不適等，因此在選擇咖啡產品及飲用時也需要留意，避免攝取過多咖啡因而引致健康問題。消委會就選擇咖啡產品提出了6大要點，以供消費者參考（請按圖）：

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1 咖啡豆種類



咖啡豆品種主要分羅布斯塔Robusta或阿拉比卡Arabica兩種，前者咖啡因含量較高約1.6-2.4%，味道較苦；後者咖啡因含量較低約0.9-1.2%，味道較甜，可按喜好選擇

2 烘焙程度



不同烘焙溫度（200°C-280°C）和時間會影響咖啡的香味，而高溫烘焙過程中或會產生丙烯酰胺等致癌物質

3 咖啡因攝取量



以體重60公斤的成年人為例，建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克。孕婦和授乳婦女每日不宜超過200毫克，兒童則不應飲用咖啡和奶茶

4 反應因人而異



食安中心指每個人對咖啡因的反應和耐受性存在差異，而咖啡因能刺激中樞神經系統，攝取過量可導致心跳加速、影響睡眠及胃部不適等

5 汽水朱古力含咖啡因



除咖啡外，不少日常飲品例如茶、能量飲品、汽水和朱古力 等都含有一定分量的咖啡因，宜計算在每日咖啡因攝入量，以免攝取過多，有礙健康

6 保持乾爽防霉菌



咖啡的香味會隨開封後流失，加上香港天氣潮濕，為減少受霉菌和細菌的污染，應密封和放置在清涼乾爽的地方，開封後盡快飲用完畢