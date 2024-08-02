沖咖啡貼士｜咖啡達人沖即溶咖啡香滑3貼士　如何加熱水有秘訣！

咖啡是不少都市人的精神食糧，沒喝咖啡難以集中精神開始工作，最方便快捷莫過於使用即溶咖啡。即溶咖啡的味道不一定比咖啡店出售的差，日本咖啡達人岩崎泰三則教授3招沖即溶咖啡秘訣，味道香氣大大提升。



熱水、咖啡粉有黃金比例

即溶咖啡向來給人一種隨意的感覺，熱水跟咖啡粉沒一定的比例，只需調至自己喜歡的濃度便可。事實上即溶咖啡也可以很講究，熱水跟咖啡粉也有黃金比例、加熱水時亦有技巧，跟足以下步驟沖泡即溶咖啡也不比手沖咖啡差。

即溶咖啡的感覺開來給人一種隨意的感覺，但原來有3貼士提升風味。（iStock）

你會如何沖泡即溶咖啡？日本朝日電視台新聞節目請來咖啡專家岩崎泰三，傳授沖泡即溶咖啡的3個必學貼士！其實不止沖泡時可以用到，製作咖啡類甜品時也可以參考。

咖啡專家岩崎泰三，傳授沖泡即溶咖啡的3個必學秘貼士。（ANNNews@YouTube）

按圖看咖啡專家岩崎泰三沖泡即溶咖啡3個貼士：

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沖泡即溶咖啡3貼士

1. 咖啡粉、熱水比例

沖泡即溶咖啡的黃金比例是2克咖啡粉（約1茶匙）：130毫升熱水。如沒有調整好比例，咖啡粉未必可以完全溶解，最後口感變得粗糙。岩崎先生亦建議再根據個人需要及使用的工具，再作調整。

2. 水溫影響酸/苦味

沖泡即溶咖啡的水溫為80℃至90℃熱水。岩崎先生稱沖泡咖啡的水水溫愈高，愈能夠引出咖啡香味。不過，留意若水溫太高，會令咖啡味道變苦；水溫太低，會增強咖啡的酸味。

3. 熱水分次加入

於杯內倒入咖啡粉，加入少量熱水而水量需蓋過咖啡粉。隨後攪拌咖啡粉至看見咖啡表面釋放出細小的氣泡及現黏稠狀，再加入其餘水分。因即溶咖啡粉含有澱粉質，如一次加入大量熱水會令粉末容易凝固及影響味道。相反先攪拌可確保咖啡粉完全溶解，同時減輕咖啡苦味，令味道更濃郁。

即溶咖啡變身成夢幻咖啡

即溶咖啡除了可以沖成齋啡外，亦可以炮製成大熱一時的400次咖啡，只需要即溶咖啡粉、糖及熱水比例便可完成這杯夢幻咖啡！

手打400次咖啡，只需要即溶咖啡粉、糖及熱水。（資料圖片）

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