【400次咖啡】手打咖啡源自澳門漢記　為什麼咖啡粉能打出奶泡？

「400 次咖啡」未飲過都一定聽過，因其外貌及製作方法簡單而俘虜了不少人的心，特別在抗疫時期能夠在家中自製一杯「打卡咖啡」，的確能解一解心癮。但在飲用的同時，你有想過為什麼用3樣如此簡單的材料，能炮製到一杯風靡網路世界的咖啡嗎？咖啡粉又如何可以拂打成奶泡狀？

「400 次咖啡」源自澳門漢記！

為什麼「400 次咖啡」會突然紅遍各大社交媒體？原來是因為韓國綜藝節目《新品上市便利餐廳》的報道！筆者在看節目前，也跟大家以為「400 次咖啡」是由韓國人發明的，但看過節目後才發現演員丁一宇是到澳門漢記品嘗這杯手打咖啡的。

近日韓國大熱的「400 次咖啡」其實是源至澳門漢記的手打咖啡。（韓國KBS節目《新品上市便利餐廳》）

澳門漢記茶檔隱藏於廢棄的船廠，多年前已經因手打咖啡而馳名，連發哥亦大讚手打咖啡好過星級酒店水準。茶檔最有特色的就是老闆不使用一般的咖啡機打奶泡，而是徒手「400 轉」後所有的綿密奶泡。用的只是普通的雀巢咖啡粉，然後加上砂糖及熱水，以摩打速度用小匙不停打拂，細看便發現杯中的咖啡粉由深啡色變成像Baileys的淺啡色奶泡狀。

按圖看澳門漢記手打咖啡步驟：

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為什麼咖啡粉能打出奶泡？

看著老闆徒手將咖啡粉發成奶泡，自己亦在家中嘗試，看著咖啡粉變成綿滑奶泡的確神奇。網上亦有流傳不同的口咪的食譜，如抹茶、朱古力或美祿等，細心留意的話會香到他們的食譜加了蛋白或忌廉。為什麼咖啡版本的只需要即溶咖啡粉、糖及水呢？

用電動打蛋器不用5分鐘已打出奶泡。

按圖看為何咖啡粉能打出奶泡？

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實試手打400 次咖啡！

雖然大家都可能已經在家中嘗試過這一杯手打400 次咖啡，如果你的咖啡成功，恭喜你；如果你的咖啡失敗，不如參考筆者嘗試過後的小貼士，再一次挑戰手打400 次咖啡。

按圖看手打400 次咖啡步驟及貼士：