肥媽食譜｜粟米瑤柱蝦羹暖身養胃　加1食材取代生粉水健康更美味

霜降(10月23日)，是秋季最後一個節氣，也是秋季進入冬季的過渡期，氣溫明顯下降最適合飲用湯羹，暖身又養胃。肥媽示範的粟米瑤柱蝦羹比一般湯羹的做法更為簡單，以罐頭粟米湯作為湯底，加入瑤柱、蝦仁等鮮味食材一同烹煮，不到30分鐘可成為席上一碗暖笠笠又滑溜的湯羹。



罐頭湯加料昇華 一鍋熟方便快手

肥媽在片段中只用了大約10分鐘左右便完成整個粟米瑤柱蝦羹，除了事前浸發瑤柱，其他材料也是邊煮邊處理，相當快手。湯羹能夠快速完成除了因為肥媽煮食的速度外，罐頭湯亦幫助了不少，將已調味的罐頭湯加入各樣材料，隨即變成飽肚料理。雖然用上了罐頭湯，但肥媽提醒罐頭的粟米粒有限，建議再加1條分量的粟米粒，增加口感及營養。

肥媽示範暖身養胃食譜 - 粟米瑤柱蝦羹。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

雞蛋取締生粉水 助湯羹稠身

肥媽在片段中雖然仍有加入生粉水，但分量不多，她指如不用生粉水的話，可用2隻雞蛋取締，有蛋花效果之餘，亦有助湯羹稠身，一舉兩得。

請按圖看肥媽粟米瑤柱蝦羹做法：

+ 8

4大剝粟米方法各有優劣

整個湯羹最複雜的步驟相信是剝粟米，當然可以用盒裝、罐裝粟米，但新鮮的還是最甜最多汁。不過剝粟米相對麻煩而且做法亦有數種，以下集合4種方法並附上優劣之處，想快可以用刀，但想保留粟米完整度，還是建議用筷子，有需要的話也可購買坊間的剝粟米神器輔助。

【教煮實驗室‧剝粟米粒】實試3大剝粟米粒大法 用筷子都得？

請按圖看不同的剝粟米方法：

肥媽【粟米瑤柱蝦羹】食譜



材料：粟米1條（切粒）、粟米罐頭湯1罐、瑤柱2-3粒（已浸發）、蝦仁8集（切粒）、水200毫升、雞蛋1隻、生粉水1湯匙、薑蓉1湯匙、芹菜適量、蔥適量



醃料：鹽適量、胡椒粉適量、蒜鹽適量



做法：

1. 蝦仁加入醃料略醃。

2. 中火燒熱鍋，加入薑蓉爆香，加入粟米粒略炒。

3. 加入瑤柱、浸瑤柱水及水拌勻，加蓋煮至滾起。

4. 加入粟米罐頭湯及蝦仁，其間不時攪拌。

5. 加入生粉水先拌勻，再加入已拂打的雞蛋煮成蛋花。

6. 熄火，灑上芹菜及蔥，即成。



資料來源：YouTube@肥媽 Maria Cordero