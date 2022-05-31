肥媽食譜｜冬菜蒸雞古老家常菜 雞汁提鮮不用放鹽1招減蒸煮時間
撰文：余曉彤
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冬菜為傳統醃菜，以大白菜、食鹽水、蒜為主要材料，多數用作蒸肉餅或者蒸魚，不過肥媽沒有打算蒸豬肉或是牛肉，而是示範冬菜蒸雞。這道菜不需要過多的調味料，單靠冬菜的鹹香和雞隻自身的「雞汁」，成了誘人的下飯菜。
古老菜式冬菜蒸雞 雞汁提鮮不加鹽全靠冬菜！
對比其他冬菜菜式，冬菜蒸雞的確相對陌生，全因這是一道古老菜式並非人人知道。肥媽在影片中亦憶述在朋友的飯局上吃過才記起這道簡單易煮，而且又可出廳堂的冬菜蒸雞。食譜中所需的調味料也不多，但蒸煮過後味道足，而且雞肉吸滿冬菜的鹹香，再加上自身的「雞汁」，分外惹味。肥媽指若想擺盤精緻一點，可以好像她示範的，雞斬件後再按雞件每一個部位上碟。如果嫌麻煩的，可以選擇將所有材料拌勻再蒸，更入味。
請按圖看冬菜蒸雞食譜：
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肥媽【冬菜蒸雞】食譜
材料：冬菜2.5湯匙、雞1隻、薑絲15克、生油1/2湯匙、黃糖1湯匙、胡椒粉適量、麻油適量、蔥絲適量
做法：
1. 冬菜先用水清洗乾淨，加入黃糖、生油及胡椒粉拌勻備用。
2. 雞斬件。
3. 蒸碟鋪上薑絲，放上雞件，將冬菜平均鋪在雞件上。
4. 中火蒸18分鐘，利用餘溫焗5分鐘。
5. 灑上麻油及蔥絲，即成。
冬菜蒸雞需要的材料有哪些？
冬菜、雞、薑絲、生油、黃糖、胡椒粉、麻油、蔥絲
如用冰鮮雞可以怎樣辟走雪味？
如用冰鮮雞可加少許菇粉辟味。
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