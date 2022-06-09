肥媽食譜｜免焗芝士龍蝦伊麵　劏龍蝦輕鬆4步頭煮高湯要挑蝦腸？

龍蝦食譜多樣，清蒸、薑蔥炒、上湯各有特色，不過對港人來說最有回憶的龍蝦菜式應該是龍蝦伊麵。以往在酒樓、飲宴才會吃的麵，原來在家也可以輕易完成。肥媽親自示範免焗版芝士龍蝦伊麵，更教快捷的方式煮龍蝦高湯，鮮味倍增。



劏龍蝦4步驟 先雪凍後處理較容易

澳洲龍蝦由去年開始售價持續大減，平均每隻約$250-$350，喜愛海鮮的港人亦紛紛入手，在家自煮龍蝦餐。筆者家人近日以$500購入2隻西澳龍蝦，重量十足且多膏，對比其他海鮮CP值超高。雖然肥媽在影片中沒有示範劏龍蝦，但處理上並不困難，事前先雪凍再劏會容易得多。

處理龍蝦4步驟：

1. 龍蝦外殼洗刷乾淨，在蝦尾中間部分，插入筷子放尿。

2. 用刀仔將龍蝦頭的肉分開，輕輕一扭拔開。

3. 用刀把尾和身切開成兩邊，取出蝦腸。

4. 龍蝦頭切半；龍蝦身斬件。（可按菜式需要決定是否斬件）



澳洲龍蝦跟日本伊勢龍蝦同屬無箝龍蝦，多肉，肉質彈牙。（資料圖片）

保留蝦頭煮高湯 加埋蝦肉同煮鮮味增倍

酒樓吃的龍蝦伊麵也會先焗一焗，令芝士有焦香熱溶的效果，肥媽今次示範的是免焗版儘管未有燒焦的效果，不過仍夠芝味。除了芝士味外，龍蝦味亦不可錯過！肥媽炒完龍蝦後，將龍蝦頭仍留在鍋中翻炒，隨後加入清水煮成高湯。因為蝦頭是整隻龍蝦鮮味最突出的部分，少量龍蝦肉一起煮，令味道及鮮味增倍！

肥媽示範免焗版芝士龍蝦伊麵。（YouTube@肥媽 Maria Cordero）

請按圖看龍蝦伊麵食譜：

+ 9

肥媽【芝士龍蝦伊麵】食譜



材料：龍蝦、伊麵（先煮軟瀝乾）、生粉、胡椒粉、薑片、蒜蓉

芝士汁材料：麵粉、牛油、忌廉、芝士片、水、蒜鹽



做法：

1. 龍蝦切件，撲上生粉及胡椒粉。

2. 中火燒熱油鍋，加入薑片及蒜蓉炒香，加入煎至金黃色，取出部分龍蝦肉。

3. 保留龍蝦部分外殼於鍋中，加入適量的水煮成龍蝦高湯，期間加入蒜鹽調味。

4. 中火燒熱鍋，加入牛油煮溶，加麵粉，不停拌勻至完全混合。放入忌廉拌勻，再加入龍蝦高湯及黑胡椒煮至滾起。

5. 放入芝士片拌勻，龍蝦回鍋。

6. 加入伊麵拌勻，即成。



資料來源：YouTube@肥媽 Maria Cordero