焦鍋清洗︳Neoflam FIKA陶瓷鍋用家實評　不慎燒燶急救法鑊撈全清

炒菜煮餸不小心燒焦鍋底，又糊又黑如何洗淨令人懊惱，大力擦拭費力費時，更可能刮花鍋底，漂亮的FIKA陶瓷鍋難道就此報銷？靈機一動用一個最無創意，卻又很有效的方法，焦鍋再黑也洗白，恢復光潔亮麗。

攝影︰尹嘉蔚



韓國人氣陶瓷鍋 導熱性強方便收鈉

人氣廚具兼韓國知名品牌Neoflam，其陶瓷塗層鍋具組合/套裝廣受女士、入廚人士歡迎，當中的 Midas Plus FIKA 系列，粉紅、米白7件/8件可拆柄套裝（湯鍋連蓋、 平底鍋 、炒鍋、鍋蓋、可拆式手把…），看着、摸着非常有質感。鍋子適用於明火爐、電磁爐（含IH爐）、焗爐，而不適用於微波爐、洗碗機。拆走手把後，可疊起鍋子收鈉，能省超多空間，外攜去旅行、露營也是理想。

韓國知名品牌Neoflam Midas Plus FIKA 系列可拆柄套裝。（neoflamshop.com）

用家實評好用少黐底 忌開猛火燒濃醬菜餚

記者為產品用家，對於FIKA的外觀着實滿意，不論粉紅或白色也能營造Fancy、具品味的廚房。此外，由於鍋子是聚熱鍋底，導熱性及保溫性很不錯，記者用明火煮食，即使用中火烹煮，已速速加熱均勻，效率十分高。使用陶瓷塗層鍋，切忌用不鏽鋼工具，要用矽膠、木鍋鏟或湯勺以防刮花。

陶瓷塗層鍋很少會「黐底」，但是忌開猛火燒，煮豉油、燒汁等濃醬菜式，否則也易燶底。

一般來說，陶瓷塗層鍋很少會黐底，品牌建議用家先以細火熱鍋30秒，再行料理，不沾效果更佳。平日，記者用少少油煎雞蛋、煮「娃娃菜燜肉碎」、茄汁炒長通粉……全部過關，但煮豉油、燒汁菜式時，只怪貪一時之快開猛火燒，結果禍及無辜，令平底鍋底焦黑一片，「鑊撈黐死晒」！

不慎燒燶鍋急救法 白醋梳打粉浮起鑊撈

記起曾經用可樂、梳打粉、水來洗焦鍋（不鏽鋼鍋）效果極好，輕輕鬆鬆清潔，擦拭幾下已統統將鑊撈洗淨。那就依樣畫葫蘆，卻剎時沒有可樂，於是用「清潔之寶」-白醋來代替，可樂和白醋有同一特性皆為酸性物質，與鹼性的梳打粉相遇，即產生皂化反應，有去污及除臭作用。

按圖睇洗鑊撈過程︰

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若不慎燒燶鍋，用白醋、梳打粉來急救，不用大力擦拭便輕鬆洗清鑊撈。

按圖參考用白醋+梳打粉洗焦鍋的科學原理 ︰

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