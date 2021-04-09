消委會洗潔精｜14款冇致敏防腐劑紅威寶評分高　勿用洗潔精洗生果

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-09 15:28

愛煮不愛洗，喜歡烹飪卻厭惡洗碗的感覺也許喚起不少廚師和主婦的共鳴，洗碗時用到的洗潔精可能會引起手部過敏，消委會曾測試市面上35款洗潔精，發現多達21款驗出可致敏防腐劑，其中有5款聲稱可清洗蔬果，又標榜「不傷手」、「性質溫和」等，消費者有可能會被誤導，而選了可致敏的產品。參考消委會的檢測報告，有14款不含致敏防腐劑，當中有5款洗得乾淨，花費亦低。

消委會曾測試市面上35款洗潔精，驗出14款不含致敏防腐劑。（消委會圖片）

消委會過往測試了35款洗潔精，包括23款「一般」、4款「濃縮」和8款「超濃縮」配方的產品，容量介乎230毫升至2000毫升，每瓶售價由約$11至$95不等。當中有6成左右（即21款）的樣本檢出可致敏防腐劑，包括MIT、CMIT或BIT，品牌包括「詩樂氏」、「花王萬滌 」及「斧頭牌」等，其餘14款不含致敏防腐劑，平均每10毫升（克）售價由$0.22至$1。

按圖了解14款不含致敏防腐劑的洗潔精（由每10毫升零售價格高至低排名）︰

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消委會提醒，消費者若經常接觸高含量高可致敏防腐劑的洗潔精，可能引起皮膚過敏，嚴重時可使雙手出現皮膚炎。生產商應在標籤詳細顯示成分，同時建議消費者不要盡信產品標示，若果容易有皮膚痕癢及過敏等，洗碗時宜配戴手套保護雙手。

經常重複接觸含量較蛋的可致敏防腐劑包括MIT、CMIT或BIT的洗潔精，有機會令雙手出現皮膚炎，洗碗時宜戴手套保護雙手。（Marek Studzinski/Unsplash）

而其中消委會亦以價錢、洗滌量、標籤資料，並計算不含致敏防腐劑及洗滌效能最乾淨的洗潔精，現概括5款洗潔精王，請點擊下圖了解︰

消委會表示在整體評分較高的洗潔精樣本中，不致敏、乾淨和抵用（花費較低）的2款是滴潔Ultra超濃縮洗潔精（清新青檸）及紅威寶食具器皿濃縮洗劑（透明裝），即使清洗100隻碟的用量也少於20毫升，也只花費$0.7左右。

消費者還須留意的是在驗出含可致敏防腐劑（MIT、CMIT或BIT）的洗潔精樣本中，有5款聲稱可清洗蔬果，不過標籤上卻沒有列明相關的成分，消委會建議消費者避免用洗潔精清洗蔬果，尤其是切開了的水果。

消委會建議消費者避免用洗潔精清洗蔬果，尤其是切開了的水果。（消委會影片截圖）

點擊下圖睇5款聲稱可清洗蔬果並含致敏成分的洗潔精︰

除了洗潔精，其實也可用清水徹底清潔生果

同場加映：【洗切水果貼士】菠蘿柚子火龍果甜啲要咁切...8種水果正確清潔法

按下圖了解徹底清洗士多啤梨、車厘子的方法︰

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參考資料︰消委會