飲食熱話｜豉油未過期嚇見生菇？淘大悦和解真相正確保存免發霉

豉油在烹飪中擔當了重要角色，不但有調味之用，更能為食材提鮮。若然豉油存放不當或會出現「異物」，近日一名網民分享，在未過期的豉油內，瓶內長「菇」，豉油生產商出面回應。



豉油發霉生「菇」 網民熱議有共鳴

近日，一名網民在Facebook群組「 大埔TAI PO」發出帖文並詢問「有冇人知係咩嚟？？？喺支生抽入面！！！」，從照片所見在1樽屬於淘大品牌的「特級鮮味生抽」內，出現很多狀似菇類的異物浮在豉油面。樓主再補充，該支生抽的「此日期前最佳」為2025年6月5日，即仍未過期，到底這些異物是什麼？

網民在Facebook群組「 大埔TAI PO」發出帖文並詢問豉油樽內的異物是什麼。（FB@「大埔TAI PO」圖片）

帖文一出引來熱議，部分網民笑言這些異物更似貝殼類，並留言「真係好鮮」等，亦有網民表示自己遇過同樣情況，解釋淘大豉油是不含防腐劑，如開封後沒有放入雪櫃，豉油會在室溫繼續發酵，異物是發酵的結晶。

淘大悦和醬園解畫 存放不當潮濕炎熱生酵菌

帖文不止吸引網民們留言，更得到淘大食品公司的官方回應來解釋情況，指淘大豉油不加防腐劑，如豉油開封後存放不當，遇上炎熱或潮濕的天氣，有機會產生輕微變化，因此建議開封後抺乾淨樽口並放入雪櫃以攝影0-4度儲存，減低產品受温度變化影響。此外，悦和醬園受到網民邀請留言解答，指異物是一種酵菌，豉油本身的營養（蛋白質、糖）非常適合酵菌生長，在開封後會接觸到空氣中的菌類，故建議開封後需擺放雪櫃，而「最佳食用日期」意指未開封前，一旦開封後應盡快食用完畢。

記者細看淘大品牌的豉油包裝，發現樽身已寫明開封後要冷藏。（資料圖片）

豉油放雪櫃免發霉 3大因素影響保質期

豉油未開封前其保質期可以很長，因豉油由黃豆發酵，其鹽分高，理論上不易變壞，無需特別冷藏保存。當打開瓶蓋後，豉油與空氣接觸並開始氧化，加上往往存放在爐灶附近，存放環境不當會影響豉油的保質期。

打開瓶蓋後，豉油與空氣接觸並開始氧化，如果存放在爐灶、水煲附近，更會影響豉油的保質期。（資料圖片）

根據消委會資料顯示，導致豉油變質的主要因素包括溫度、空氣和微生物（細菌）。煮食時爐灶附近的溫度升高，會使調味品中的油加速氧化，亦加速了細菌的滋生。此外，煮食時產生的蒸氣，或令調味料受潮，加快細菌繁殖速度，更會導致霉菌生長，釋放出霉菌毒素，危害健康，所以已開封的豉油必須存放在陰涼乾燥處，最好放在雪櫃裡，有助於防止黴菌生長。消委會提醒，如不常用豉油，建議選擇小瓶裝或將豉油分裝倒出，減低整支變壞的機會。

消委會建議已開封的豉油必須存放在陰涼乾燥處，最好放在雪櫃裡，有助於防止黴菌生長。（資料圖片）

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豉油打開蓋後，最好將豉油存放在雪櫃及所以要注意密封，從雪櫃取出豉油，因為溫度差異，要慢慢開蓋，以免濺污。若是放在室內，味道和香氣會慢慢消退，顏色逐漸變深。烹調時避免豉油瓶口接觸到蒸氣，以免豉油發霉，宜提前將要用的豉油分量盛出。

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資料來源：消委會