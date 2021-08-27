醬料保存｜調味料開封後保存期限馬上縮短！豉油蠔油壽命差幾多？

在疫情升溫後，「自煮」儼然變成新的三餐選擇！平常少用的調味料紛紛派上用場，但調味料跟食品一樣，也有保存期限，許久沒下廚的你，能保證它們還保持著當初的品質嗎？



調味料開封前後，保存期限已大不同

調味料瓶裝上印製的保存期限，其實指的是在「未開封使用時」建議的期限，如果將保存期限比喻為一個沙漏，調味料的保存期限從一打開就會開始迅速流失，只要產品的密封一被破壞，保存期限只會變成一個毫無參考根據的日期。

大部分調味料裝罐或包裝時都已經經過消毒程序，因此開封前的調味料普遍都能存放於陰涼乾爽的地方，在通路貨架上販售、而不需要置於雪櫃。但當你買回家、開封後要特別留意。當調味品已經與空氣接觸，就有機會受到細菌和霉菌污染，因此開封後應存放在雪櫃中，低溫能有效地減緩細菌和霉菌的繁殖速度，延長保質期。

不過，除了藉由溫度控制延長保存期限外，調味料擺放的位置也對保存的時間長短至關重要。

調味料保存期限（按圖看清👇👇👇）

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細菌攻擊難防範，陰涼處與雪櫃是調味料的專屬防空洞

需要冷藏的調味料雖然受到雪櫃的溫度控制，但低溫不能讓細菌死亡，只能抑制細菌的活動力，放置時間一旦太久，同樣會受到細菌的分解而腐敗，因此仍須盡快使用完畢。

能夠常溫置放的調味料則會受到溫度影響。若要延長調味料的常溫保存期限，可以將調味料置於沒有太陽曝曬、涼爽且黑暗的空間，並且盡量將它們遠離溫度較高的廚房機具、煮食爐和洗碗機等。

豉油、蠔油，長相一樣但保存期限差很多！

空氣中細菌與黴菌的污染難防範，如果能知道調味料使用後大概的保存期限，在日常使用中就能幫助我們更加注意。

根據美國衛生及公共服務部（HHS）的專家建立的FoodKeeper資料庫建議，日常飲食中常見的調味品保存期開瓶後的實質保質期如下：

1、豉油：開封後冷藏1個月

2、蠔油：開封後冷藏3～6個月

3、醋：開封後冷藏18個月

4、辣椒醬：開封後冷藏6個月

5、番茄醬：開封後冷藏6個月

6、花生醬：開封後冷藏3～4個月

7、沙律醬（美乃滋）：開封後冷藏2個月

8、芝麻油：開封後存放6個月



避免產品變質，你需要更新實際開封保存日期

調味料可以說是人類的飲食生活中不可或缺的關鍵角色，不論是預先製作好的冷凍食品，抑或是熱騰騰的現煮料理，調味料的存在都不可或缺；但人們通常只會注意開封前的保存期限，開封後能存放的時間往往會被忽略，導致不必要的浪費。

我們可以參考FoodKeeper資料庫中提供的保存期限，並且將開封日期製作成小標籤貼在調味料上，搭配起來得出開封後更加具體的保存期限，提醒自己在期限內用完，避免產品變質。

請按下圖了解19款安全豉油名單（由價格高至低排序）︰

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：冰箱非救命仙丹！調味料開封後保存期限馬上縮短，醬油、蠔油壽命大不同】