【消委會】調味料儲存5大貼士免變味發霉　蝦醬辣醬茄汁要冷藏？

調味料是每個人居家必備，即使你少入廚，未必有沙茶醬、叉燒醬、番茜等等，但入門級的鹽、糖、生抽、蠔油、醋……總會有吧？醬料開封後，究竟存放在室溫已足夠，抑或必須放入雪櫃呢？消委會近日就發表一份報告，分享各種調味料的儲存方法，將多種調味料分成不需冷藏、未必需要冷藏及需要冷藏3類，萬一用了不當的儲存方式，輕則調味料變質，重則食到入醫院，馬上了解一下自己平時有沒有用錯方法吧！

香港的天氣偏潮濕，春夏季尤其悶熱，調味品開封後若存放得不好，很容易變質或發霉，結果造成浪費。大家有否留意，調味料的包裝上通常都會寫上「儲存方法」一欄，原來是法例規定。消委會指出：「根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（下稱《規例》），需要使用特別方法儲存的預先包裝食物，其包裝或標籤上須寫上儲存方法。如果包裝上沒有特別儲存指示，消費者應把該食物存放於陰涼乾燥的地方。」

大部分調味料的包裝上，都會寫上建議儲存的方式，如：「開蓋後請冷藏」、「使用前請攪拌」等。（鄧穎琪攝）

即使是進口貨都一樣，有英文標明”STORAGE: Once opened, keep me refrigerated and I’ll remain sumptuous for 8 weeks.”（鄧穎琪攝）

調味品於入樽或包裝時，多數都經過消毒程序，因此開封前普遍都能於室內陰涼乾爽處保存，不需存放於雪櫃內。不過，調味品開封後會接觸到空氣，有機會受細菌和霉菌污染。而把這些調味品存放於溫度較低的雪櫃內，正好能減慢細菌和霉菌繁殖的速度，延長保質期。然而，將所有調味料全部置放於雪櫃，並非最理想的做法。消委會將8類調味品歸納成不需冷藏、未必需要冷藏及需要冷藏三大類。

請按下圖睇消委會建議的調味料儲存方式：

+ 41 + 40 + 39

兩類保質期 已過期但未開封可否食用？

除了儲存調味品之外，還有一些關於調味品的疑問。比如說，香港人普遍居住環境細，不是人人都有明星級的豪宅大廚房，調味料可能只會擺放在爐灶旁邊，方便邊煮邊用。不過消委會代表坦言這並不是理想做法：「煮食時，爐灶附近的溫度升高，會使調味品中的油加速氧化，亦加速了細菌的滋生。」此外，煮食時產生的蒸氣，或令調味料受潮，加快細菌繁殖速度，更會導致霉菌生長，釋放出霉菌毒素，危害健康。假如家中環境確實只許可把調味品放在灶邊，你便要勤加檢查其品質，確保沒有變壞方可使用。

至於另一個大家關注的問題，家中有些不常用的調味品，放著放著就過期了，但聞起來又沒有變壞，到底還可繼續使用嗎？

包裝上寫上「此日期前最佳」，若過了這個期限，調味料還能食用嗎？（鄧穎琪攝）

請按下圖睇消委會對到期調味料的解說：

+ 7 + 6 + 5

5大貼士 更正確保存調味料

除了上述建議，消委會亦在總結部分加入幾個小貼士，讓大家使用和儲存調味品時可以更安心。

大家參考了消委會的建議，以後就可將家中的調味料妥善分類，儲存得更好，對健0康也有保障。（資料圖片／鄧倩螢攝）

請按下圖睇消委會的5個忠告：

+ 4 + 3 + 2

香草3大保鮮法 14日實測效果

相信大家不僅會用上面提到的醬料、調味粉來煮餸，若想菜式味道更昇華，香草也是相當重要的一環，如：中菜常用的芫荽、九層塔；西餐會用的番茜、百里香、迷迭香、羅勒等等。有時買了一大株新鮮香草，可能只用得上丁點，應如何延長它的保質期呢？

《香港01》曾以番茜作測試，比較廚房紙、濕布還是水種方式的保鮮香草效果較顯著，記者另外再加一種只直接放入保鮮袋密封後雪藏、沒有任何保護的方法作對照，看看14日後的效果如何。

【教煮實驗室】3種香草保鮮法 廚房紙水種濕布邊樣最好？

如何幫新鮮香草「續命」，讓不少人煩惱不已，有時買了一株香草，只用了少許，剩下的不知如何何存，結果就構成浪費。（資料圖片／潘思穎攝）

請按下圖睇香草保鮮法的實測結果：

+ 5 + 4 + 3

資料來源：消費者委員會