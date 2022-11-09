速開超市保鮮袋貼士︳冬天手乾靜電多難打開　3招完整開封免撕破

大家有冇開啟保鮮袋困難症？3種快速打開超市保鮮袋的簡單方法，馬上擊退沮喪感，適合雙手太乾、冬季靜電多時應急。

攝影︰尹嘉蔚



保鮮袋帶靜電 雙手乾難開啟

在超市購物取保鮮袋，由於雙手太乾、冬季因濕度低，扯保鮮袋出來時更易產生靜電的緣故，遲遲未能順利打開袋口。於是不停研究、不停猛捽、不停搣…保鮮袋兩邊依然纏綿，開極都未開到。最後總要用暴力解決撕爛袋口才找到出路。日媒推薦三個可以立即打開保鮮袋的秘訣，秒速便解決問題。這猶如天降甘霖的喜訊，記者於是試一試，比較哪種方法萬無一失。

保鮮袋從捲筒裡拉出來就自帶靜電，如果本身雙手乾燥的人就更難以打開。

3種簡單方法 秒速打開超市保鮮袋

保鮮袋帶靜電是開啟困難的原因，從捲筒裡拉出來它就自帶靜電，如果本身雙手乾燥的人就更難以打開。記者試用第1個方法︰「手掌捏住袋口，前後移動。」OK！3秒打開，開啟後把拇指放進袋，進一步完全打開。第2個方法︰「手掌捏住袋口，上下移動。」更佳！2秒打開。

按圖睇示範︰

+ 9

第3個方法︰「袋口放在有保鮮紙包裝食品上，滑動袋口。」最好！1秒打開。以上3種方式，不用撕裂保鮮袋，依舊保持乾淨完整。方法3最好，不用費力及太多時間，保鮮袋口輕易打開，不過此法要借助「工具」完成。如果手邊沒有保鮮紙包裝食品，使用方法2也輕鬆和快速。

如果你有打開超市保鮮袋的困難，下次不妨試試以上技巧。

資料來源︰Hint-Pot