炒韭菜貼士︳做多步消臭提香菜根勿棄　加牛油果雞蛋快炒活膚美肌

韭菜可以淨炒、炒蛋、包餃子…喜歡吃韭菜的人自然喜歡它獨有的香氣，不過認真地聞起來，總有點臭青味。當洗淨韭菜後，炒韭菜前淋熱水，能提升韭菜香甜兼消臭，辟走不良的氣味。其次，日本營養師推薦加牛油果炒韭菜，增進更多營養素，有助於美肌。記者跟建議方法試煮，風味頗佳值得試。

攝影︰尹嘉蔚



鑒別爽嫩韭菜 葉闊身短更好味

韭菜跟蔥、蒜一樣被很多人排斥，但也是常見被很多人青睞的食物。韭菜宜即日買、即日食，最多不過兩天，確保韭菜口感鮮、爽，防止變韌及起渣。當你揀韭菜時會隨便挑一包，抑或會左選右揀，卻依然無頭緒？先來了解更好味的韭菜該如何鑒別。

選購韭菜，盡量挑葉闊身短的韭菜更美味及爽嫩。

韭菜原來在一年中可以收割幾次，這現象亦引伸出一個潮流用語︰「割韭菜」。農夫拿刀收割韭菜後，過不久又會再長出來，當韭菜長高了就割，割完後過些時間再長高再割；於是由此比喻在投資市場的大戶眼中，總有不絕的新散戶投入市場被大戶宰割，這些散戶因此被戲稱為「韭菜」。

言歸正傳，韭菜的第一造最爽嫩，日本蔬果專家杉本晃章先生解釋，當選購更美味的韭菜，盡量挑葉片較寬、體形較短的韭菜。

按圖解釋鑒別美味韭菜的方法和原因︰

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韭菜根多蒜素勿棄 炒前拖熱水提香甜

韭菜富含營養，當中有維他命C、蒜素等抗氧化物，日本營養師圓尾和紀解釋，韭菜根所含的蒜素比葉片多四倍，蒜素有助消除疲勞及促進新陳代謝，故此不要習慣地把根切掉，洗淨後做料理又爽又有益。此外，炒韭菜前不要心急，一下子全放入鍋裡炒，不妨加個「熱水浴」，將滾水淋到已切段的韭菜上，高溫的水消除韭菜剌鼻的味道，如此一來韭菜能炒得更甜及美味。

炒韭菜前拖熱水，高溫的水消除韭菜剌鼻的味道，韭菜能炒得更甜及美味。

提升香甜味及增加更多營養，按圖睇炒韭菜示範︰

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加牛油果炒韭菜 提升美容效果

圓尾和紀營養師亦分享一個另類炒韭菜的料理食譜，一般來說韭菜炒蛋、韭菜炒肉片都是突顯韭菜味的普遍做法，下次嘗試用牛油果炒韭菜，它們的味道也很搭。記者亦嘗試在韭菜炒蛋中，加入少少牛油果快炒。牛油果滑、炒蛋鬆軟、韭菜香嫩，三者湊合一起風味佳，味道不錯，也沒有違和感。

牛油果、蛋、韭菜，三者湊合一起味道不錯，沒有違和感。

圓尾和紀營養師指，由於韭菜富含維他命C，其實與維他命E食物，例如牛油果一起享用，可以提升美容效果，維他命E助預防細胞受自由基損害；維他命C幫助維他命E發揮更強效用，韭菜、牛油果一起攝取，功效相得益彰。

參考資料︰《相葉マナブ》、J2《日常生活長知識》EP04