海南雞飯食譜｜即食雞胸變身海南雞飯　加1零食提升雞味懶人最啱!

海南雞飯，先撇開油飯不說，單是煮雞已經要浸幾次，一般人怎會想到在家裡煮？但有料理專家就教路，原來光用即食雞胸以及便利店食材，已經可以做到簡易版泰式海南雞飯，相當神奇！



雞胸肉斜切更入味

日本節目《生活小貼士》中，就請來料理專家「複製大介」，用幾樣便利店食品去煮出泰式海南雞飯，不管有味飯、雞肉、泰式醬油等都神還原，讓嘉賓嘖嘖稱奇！正宗的海南雞做法，需要在雞肚內塞入薑、葱、蒜等，煲滾雞湯、浸雞，盛起後再浸冰水，方可去骨及切件，這樣麻煩的工序，根本不會在家裡煮。至於複製大介的做法，就是用即食雞胸代替，這些雞胸賣出市面時已煮得很柔軟，他建議先打斜切開，擴大橫切面，這樣雞肉更易入味。

簡易海南雞飯所需材料。（節目截圖：《生活小貼士》）

即食雞胸高蛋白質又低卡路里，斜切增加橫切面，煮起來更入味。（節目截圖：《生活小貼士》）

雞肉雖然可以即食，但為了讓它升級至雞肉叉燒的口感，他會把雞胸放入杯麵裡，加熱水煮3分鐘，再放入飯煲連米同煮。餐廳的海南雞會先煮雞，再用煮雞的雞油煮飯，確保滲到每一粒飯，而複製大介為了使飯有雞味，居然用了一種零食——點心麵！眾人表示意想不到，他卻說點心麵其實很有雞味，味道充滿雞的精華，逐少逐少加到電飯煲，之後便可煲飯25分鐘。

煲飯時加點心麵，居然是為米飯提升雞味的關鍵。（節目截圖：《生活小貼士》）

等飯煲好期間，他就會調製醬汁，眾所周知海南雞會蘸些魚露、黑醬油，要怎樣還原呢？原來檸檬汁混合醬油，味道很像魚露，再加砂糖、蒜蓉、薑蓉等調味便行。

醬油混合檸檬汁，加薑蓉、蒜蓉、砂糖等，原來就還原到黑醬油的味道。（節目截圖：《生活小貼士》）

接著，把煲好的飯拌勻上碟即成，另可加切碎的沙律菜伴碟，如此一來，備料時間便大大減少。雖然嘉賓們起初都覺得怪怪的，但試食後就大誇這是神來之筆，因點心麵與飯很夾，而檸檬和魚露的酸味也很像。

電飯煲海南雞飯食譜（便利店食材）

材料：即食雞胸肉、杯麵、點心麵、檸檬汁、醬油、沙律菜



做法：

1. 即食雞胸肉斜切，擴大橫切面的範圍，雞肉更易入味。

2. 把雞胸肉放入杯麵裡，加熱水煮3分鐘。

3. 雞胸肉放入飯煲，準備連米同煮。

4. 把充滿雞的精華的點心麵，逐少逐少加到電飯煲內。

5. 按平時煮飯的比例加水，煲飯25分鐘。

6. 調製醬汁：把檸檬汁混合醬油，味道會很像魚露，

7. 再拌入砂糖、蒜蓉、薑蓉等調味。

8. 把煲好的飯拌勻上碟，加入切碎的沙律菜伴碟，完成。



如果你想自製海南雞飯，又不想用即食雞胸的話，可以試試用雞髀，口感十分嫩滑。食譜請參考下圖：

【海南雞飯食譜】電飯煲版雞飯一鍋過 黃薑斑蘭葉添東南亞風味

電飯煲海南雞飯食譜