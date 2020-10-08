【電飯煲食譜】麻油雞飯飯粒吸盡麻油米酒香　台式暖胃有味飯

電飯煲料理一向深受歡迎，因為一鍋到底快捷方便，當中「有味飯」更是最讓人感到滿足，暖呼呼的米飯，有汁有餸，每口洋溢著幸福感！「有味飯」使用的材料可以多種多樣，以下則是台灣口味的麻油雞飯。

麻油雞飯是台灣人入秋時必吃的家常菜之一，只是我把雞放於電飯煲內，與米飯同煮，幻化成麻油雞飯。雖然不是用上什麼名貴食材，但因為基底材料用上麻油、米酒和薑，後兩者皆性溫，食完之後有暖身作用，更成了平價滋補之選。麻油雞飯最特別的是煮米的水量有一半是用米酒代替水，因此米飯更添酒香，當然不喜歡米酒的味道亦可減少分量。

電飯煲麻油雞飯食譜

薑片最好用老薑，味道比子薑和粉薑等都老，驅寒能力也是當中最強。若然喜歡薑味重的話，炒薑片時可以炒至邊位開始蜷曲收水、釋出薑味。除了雞件外，也加了本菇作配料，但並非必須，配秀珍菇、雞髀菇等等也可。

電飯煲麻油雞飯食譜

健康小貼士：

芝麻油含維他命E、碳水化合物以及豐富的單元不飽和脂肪酸，可加快膽固醇代謝並降低壞膽固醇數目，預防心血管疾病。雞肉除了含高蛋白質、維他命A、B、D、K及多種礦物質，對補充體力大有幫助，它亦是吸收氨基酸的一大來源。

冬菇栗子飯食譜