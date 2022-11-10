台婦用易潔鑊30年患卵巢癌　醫生安全使用5守則附消委會高分名單

台灣節目《健康好生活》邀請醫生分享個案，一名女子生活習慣健康，卻突然患上卵巢癌，原來與她所用的廚具有關，她已使用易潔鑊（不沾鍋）超過30年！醫生提醒使用易潔鑊有5守則，假如用不當或增加致癌風險。



台婦生活健康突患卵巢癌 揭用易潔鑊逾30年

易潔鑊標榜耐刮、鍋身較輕，不論對於烹煮或清潔都帶來一定程度的方便，但用錯的話便會影響身體。台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享個案，指一名50多歲的女子生活健康，習慣煮食，卻患上卵巢癌。醫生探討其患癌原因，發現她在美國讀大學開始煮食，一直使用易潔鑊，即使回流到台灣30年間都仍在使用，其間也有去舊更新。江守山指易潔鑊雖然方便，但其材質存在一定風險，若塗層有損便應淘汰停用。

（資料圖片）

易潔鑊產生致癌物全氟辛酸 安全使用5原則

根據台灣食藥署資料顯示，常見的易潔塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，也就是俗稱的鐵氟龍，是一種耐冷、耐熱又耐腐蝕的聚合物，能抗水、抗脂，避免形成沾黏。早期這類塗層會使用全氟辛酸（PFOA）作為生產助劑，江守山補充全氟辛酸屬於二級致癌物，是一種荷爾蒙干擾物質，有可能引起卵巢癌的問題。因有安全疑慮，台灣環境保護署及美國食品藥物管理局（FDA）已陸續禁用或要求停止生產。

台灣食藥署資料顯示，常見的易潔塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，早期這類塗層會使用二級致癌物全氟辛酸（PFOA）作為生產助劑，（Nguyen Dang Hoang Nhu/unsplash）

儘管部分國家已禁用全氟辛酸，但易潔鑊的塗層以化學物組成，江守山提出使用5守則，確保易潔鑊安全使用減低致癌風險。

1. 不要高溫煮食

2. 不要乾燒

3. 避免破壞鍋面

4. 定期汰舊更新

5. 嚴格挑選



請按圖看醫生建議安全使用易潔鑊5原則：

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消委會建議保養技巧 熱力傳熱耐用邊款好？

2018年消委會曾測試市售25款易潔鑊塗層的功效、塗層的耐刮及傳熱情況，價錢介乎$115至$2,388，並發現宜家家居（$150）與Le Creuset（$2,388）的易潔鑊整體評分同獲4分。此外，全部25款樣本檢出的PFOA及PFOS釋出量，均低於德國聯邦風險評估的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會的建議上限，消費者毋須過分擔心。

消委會提醒使用後應讓易潔鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形，同時切勿使用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。

易潔塗層一旦脫落，會逐漸失去抗黏功能，情況嚴重便應停用，若常用持續高溫加熱或會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變形，（林若勤攝）

【消委會建議】7招易潔鑊保養方法！切忌用凍水散熱

請按圖看消委會測試「熱力均勻度」獲4.5星半的易潔鑊 （由價錢高至低排名）：

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請按圖看消委會測試「傳熱速度」獲4.5星的易潔鑊 （由價錢高至低排名）︰

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請按圖看消委會測試「耐用程度」獲4.5星的易潔鑊 （由價錢高至低排名）︰

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資料來源：《健康好生活》、消委會