廚具貼士｜醫生建議3種廚具必須掉！1類人忌用鋁鍋 易致腦退化！

廚具的選擇，對於能否煮得一手好菜非常重要。不過，有些鍋具用久了很可能會有耗損，亦非每個人都適用。台灣一位腎臟科醫生，就在節目上分享3個廚具陷阱，當你的鍋具出現以下情況，就是時候要更換了！



腎病患者常用鋁鍋 易致腦退化！

台灣節目《健康2.0》早前就邀請當地的腎臟醫科權威顏宗海醫生現身，講解3種他眼中不應使用的廚具，原來腎臟病人忌用鋁鍋，否則隨時會患上腦退化症。至於其餘兩種廚具，若出現在你的家中，也最好不要再使用，或是參考下文的保養小貼士。

顏宗海醫生是台灣林口長庚紀念醫院腎臟科教授級主治醫師，同時是臨床毒物中心主任。（影片截圖：《健康2.0》）

請按下圖睇顏宗海醫生建議要棄掉的3類廚具：

+ 12

1. 鋁鍋



好處：很輕、導熱快

壞處：長久使用，釋出的鋁質有機會污染食材。鋁毒性低，麵包、糕點、胃藥都含鋁，但進入人體後會經腎臟，從尿液排出，一般人使用沒問題，但如果需洗腎的人，便可能無法好好排走鋁。當體內累積太多或會造成病變，在骨頭造成骨病變，在腦則造成腦退化。

2 生銹鐵鍋



鐵鍋好處：耐熱、耐用，中菜師傅都喜歡用生鐵鑊。

鐵鍋壞處：很容易生銹。家中跟餐廳不同，未必天天使用鐵鑊，容易氧化生銹，若繼續使用，會容易隱藏微生物，吃下肚或會造成影響。

3 發霉木砧板



木砧板好處：重量夠；耐用

木砧板壞處：長時間使用，容易有刮痕、易發霉，黴菌容易在溫暖潮濕的環境下滋長，尤其使用後沒有立即清洗，更易發霉。即使用大量清潔劑來洗，都洗不掉，持續使用會污染食材。

顏醫生建議使用PP塑砧板，耐用且不易藏菌，PP聚丙稀材質耐熱程度可達至攝氏120-130度，可處理熱的食材。

清潔木砧板5招

若想木製砧板更耐用，不能單用暖水清洗，《讀者文摘》曾介紹過用白醋、鹽、雙氧水、梳打粉或檸檬等清潔，以下逐樣介紹它的殺菌原理和方法，但記緊清潔完需徹底晾乾。

【入廚貼士】廚具更耐用5大技巧 教你保護易潔鑊、木砧板除菌…

請按下圖睇木砧板的幾個清潔方式：

+ 7

此外，除了以上幾款廚具，大部分家庭都會擁有易潔鑊。消委會曾對市面上不同品牌的易潔鑊評分，並作出7點保養建議。

請按下圖睇消委會對易潔鑊保養的7個建議：

+ 3

資料來源：《健康2.0》