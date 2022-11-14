街市熱話｜往生蟹100元已超渡安心食？蟹死後菌激增高溫煮無法滅

死蟹勿亂吃，食安中心提醒細菌會在死蟹內大量繁殖，不要選購已死的蟹。



街市各出奇謀賣死海鮮

近期因二手樓市低迷，地產舖湧現「地產文學」標榜業主割價求售為求盡快甩手。街市都有「街市文學」，檔主為求減少蝕本壓力，用非常坦白的手法，將已死的海鮮冠上體面的名稱「往生蟹」、「停止呼吸的蝦」、「我在仰泳」的魚、「仰泳鱸魚」等促銷求售。社交平台有不少帖文讓一眾網民有全新認知衝擊，見識「已超渡的往生蟹」都要賣100大元新台幣。

（圖片擷自動物梗圖星球FB）

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有位網民到台灣桃園永安漁港遊玩，在魚市場拍下了「往生蟹」照片，讓人忍不住多看幾眼。網民紛紛留言，「蟹死咗仲要一百大元？」、「死蟹最好不要吃」、「有些螃蟹不能吃死的！」、「吃下去你也差不多一起往生了」、「頭七記得回來找老闆」、「記得要吃之前先唸大悲咒喔」、「哈哈哈 老闆真是好心人喔」……

食安中心專家︰不要選購死蟹

除了網民提點「死蟹最好不要吃」之外，香港食安中心亦早已呼籲不要選購已死的蟹，細菌會在死蟹內大量繁殖，而且很容易變壞。早前，河南有男子在進食隔夜大閘蟹後癲癇發作，最終確診患腦膜炎。

中央電視台曾委託實驗室檢測大閘蟹、梭子蟹，發現大閘蟹死後2小時，菌落總數激增22%；死後5小時後檢出含有生物胺類物質，未足以導致中毒；死後24小時，菌落總數增長至55%。至於梭子蟹，研究發現它死後24小時，存在體內的菌落總數才開始出現增長。負責該研究的中國水產科學研究院副研究員宋金龍指出，死蟹體內的微生物會快速繁殖導致菌落數超標，即使經過高溫烹煮也無法完全消滅微生物，大眾一般難以判斷大閘蟹的死亡時間，所以只要死了就一定不要再吃。

參考資料︰食安中心/知乎/聯合新聞網