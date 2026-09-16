蒸大閘蟹貼士｜大閘蟹季節又到了！除了外出享用大閘蟹放題外！在家一樣可以蒸大閘蟹盡情吃個夠，你知道蒸蟹要幾耐時間嗎？如何去腥驅寒？哪些部位千萬不要吃？



大閘蟹

秋天蟹肥膏滿，被冠上「蟹中之王」的大閘蟹最受歡迎，不少食肆也推出大閘蟹放題，買大閘蟹回家清蒸或鹽焗也是不錯的選擇。網上的大閘蟹達人分享蒸大閘蟹最好味方法，並教大家正確的拆蟹秘技，不妨收藏以下筆記。

清蒸大閘蟹有三秘訣不腥又好吃。（歐嘉樂攝）

如何蒸大閘蟹？

蒸大閘蟹7大技巧步驟：

1.徹底清潔：大閘蟹洗淨，不用解繩鬆綁，以免蒸的過程中掙扎脫腳。

2.蟹肚向上：反轉大閘蟹放碟上，免蟹黃蟹汁流失。

3.淋上調味：按喜好淋上鹽水，灑上花椒。

4.驅寒去腥：加蔥段、薑片、紫蘇葉在蟹肚上，驅除蟹的寒性及腥味。

5.用冷水蒸：加蓋，用冷水開始蒸，水中添加啤酒或米酒，去腥增香。

6.大火滾再轉細火：水滾後蒸以大火蒸5-8分鐘，轉細火，共蒸15-20分鐘。其間勿開蓋，讓蒸氣上升，滲入大閘蟹體內。(4-7兩都適宜)

7.燜焗：熄火後，再燜焗3分鐘出鍋，完成。

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【大閘蟹食譜】大廚示範蘇杭超簡易煮法 比蒸大閘蟹更香更嫩滑！

大閘蟹蒸幾耐時間？

蒸大閘蟹步驟其實很簡單，建議用凍水齊蒸，但由於大閘蟹有大有小，所需的蒸煮時間也會略有出入。一般而言，重量介於 4至5兩 的大閘蟹，大約需蒸煮 15至18分鐘；如果重量是5至7両，就需要蒸大約18至20分鐘；至於份量較大的 7至9兩 大閘蟹，則建議蒸煮約 20至25分鐘，以確保完全熟透。

不同大小的大閘蟹分別蒸的時間

大閘蟹4至5両：蒸大約15至18分鐘

大閘蟹5至7両：蒸大約18至20分鐘

大閘蟹7至9両：蒸大約20至25分鐘

蒸大閘蟹秘訣︰

1. 冷水開始蒸。

2. 水中添加啤酒或米酒，去腥增香。

3. 加蔥段、薑片及紫蘇葉一起蒸，驅寒去腥。



大閘蟹6大部位不能吃!

蟹身有6個部位不可吃，要將它們拔掉︰蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒。這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。

正確拆蟹方法｜6大部位不能吃

拆蟹方法若果正確，便不會感到麻煩和複雜，緊記先腳後身，先剪掉蟹腳，剪甩大腿兩邊關節，剩一小節小腿，用小腿褪下大腿肉。然後，剪開及掰開蟹蓋，蟹身有6個部位不可吃，要將它們拔掉︰蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒。這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。

大閘蟹食譜｜梁祖堯鹽焗大閘蟹4步蟹黄滿瀉 紅毛金爪5招教揀靚蟹

按下圖有正確拆蟹的方法， 認清不可吃的6個部位︰

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蟹醋做法

大閘蟹配蟹醋風味絕佳，用4種調味料混和便成，比例簡單易記：

紅醋、香醋、豉油，比例1:1:1，然後加適量糖調勻即可。



鹽焗大閘蟹。（小紅書）

鹽焗大閘蟹食譜

除了清蒸大閘蟹，用鹽焗的方式也是頂級美味，做法也不難，只多做一步，花3分鐘時間猛火炒鹽，「煨」熟大閘蟹，令大閘蟹更鮮橙亮澤，光用眼看已經非常誘人。大家不妨試試。

按圖參考鹽焗大閘蟹的方法︰

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1 大閘蟹洗淨後，冰凍10分鐘。

2 粗鹽放入砂鍋，大火炒約3分鐘。

3 取走一半分量，放入大閘蟹，再加回一半粗鹽。

4 以中火鹽焗12分鐘，關火燜焗3分鐘，完成。

自製蟹醋蘸汁吃做法簡單。（歐嘉樂攝）

按下圖參考大閘蟹蘸汁-蟹醋的做法︰