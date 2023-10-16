包秋季，蟹肥膏滿，被冠上「蟹中之王」的大閘蟹，不少食肆也推出大閘蟹任食放題，而自己購買大閘蟹回家清蒸或鹽焗也是另類選擇。網上的大閘蟹達人分享如何蒸最好味的大閘蟹及用鹽焗大閘蟹，並教大家正確的拆蟹方法，蟹有6大部位絕不能吃，蟹迷不妨收藏以下筆記重點。



清蒸大閘蟹有三秘訣不腥又好吃。（歐嘉樂攝）

清蒸大閘蟹

清蒸大閘蟹不腥又好吃，方法不難，秘訣有三︰

1.用冷水開始蒸。

2.在凍水中添加啤酒或米酒，用來去腥增香。

3.必須加蔥段、薑片及紫蘇葉，一起用來蒸大閘蟹，驅除蟹的寒性及腥味。

按圖詳解蒸好味大閘蟹的方法︰

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季節限定大閘蟹訂購 震撼級最重達8-9両︰

鹽焗大閘蟹

除了清蒸大閘蟹，其實用鹽焗的方式也是頂級美味，做法也不難，只多做一步，花3分鐘時間猛火炒鹽，「煨」熟大閘蟹，令大閘蟹更鮮橙亮澤，光用眼看已經非常誘人。大家不妨試試。

鹽焗大閘蟹。（小紅書）

按圖參考鹽焗大閘蟹的方法︰

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蟹醋做法

大閘蟹配蟹醋風味絕佳，用4種調味料混和便成，比例簡單易記，用紅醋1份、香醋1份、豉油1份，比例就是1:1:1，然後加適量糖調勻即可。

自製蟹醋蘸汁吃做法簡單。（歐嘉樂攝）

按下圖參考大閘蟹蘸汁-蟹醋的做法︰

訂購︰大閘蟹品蟹套裝 $40--包括1套蟹剪工具、2支秘製蟹醋 (50ml)、2包薑茶 (10g)。

正確拆蟹方法 6大部位不可吃

拆蟹若果正確，便不會感到麻煩和複雜，緊記先腳後身，先剪掉蟹腳，剪甩大腿兩邊關節，剩一小節小腿，用小腿褪下大腿肉。然後，剪開及掰開蟹蓋，蟹身有6個部位不可吃，要將它們拔掉︰蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒。這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。

按下圖有正確拆蟹的方法， 認清不可吃的6個部位︰

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代客蒸/鹽焗正宗正宗江蘇大閘蟹

想吃到靚蟹都要懂得揀，若然不會挑選靚蟹不如由專業人士操刀。市面上有店鋪會為客人精心揀蟹，就以日新食品專門店為例，所有蟹源都是來自江蘇，而且每一隻都經過專人檢查挑選，保證生猛爆膏，而且還有免費代蒸和鹽焗服務！日新更推出優惠套餐，10隻大閘蟹，原價$750起，特價$710起，按蟹的重量調整價錢，而且公乸大閘蟹自由配搭，再附送蟹剪、同順興蟹醋、薑茶和紫蘇葉。現在到樂富和將軍澳的UNY，就可以買到日新最新鮮的大閘蟹。

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日新正宗江蘇大閘蟹優惠套餐

A餐：約4.2両公 X 約3.8両乸 原價$750 特價$710

B餐：約5.2両公 X 約4.8両乸 原價$1050 特價$960

C餐：約6.2両公 X 約5.2両乸 原價$1350 特價$1200

隨餐送：蟹剪2套、同順興蟹醋1盒、薑茶2包和紫蘇葉1包



懶人福音！免拆大閘蟹啖啖嘆蟹粉黃油

除了售賣大閘蟹之外，日新亦可以為客人代拆大閘蟹，買回來只需要落鑊爆香即可！啖啖蟹粉香，而且拆出來的蟹肉和蟹粉亦可以自製其他菜式，例如蟹粉拌麵、蟹粉撈飯、蟹粉小籠包，簡直是喜歡吃大閘蟹的懶人福音！另外品牌又有用蟹膏蟹肉製作的手工蟹粉小籠包，100%純手工製造，香港本土製作，無添加人造色素和防腐劑。

鮮拆大閘蟹

售價：$198/180ml



手工蟹粉小籠包

售價：$148一盒（6隻）



除了時令的大閘蟹之外，日新亦有多款特色火鍋，包括雲腿蟲草花花膠雞煲、原條秘製烤魚、撚手麻辣雞煲、豪氣鮑魚雞煲、清甜椰子雞煲等，每一款都十分足料，而且全部都適合港人口味。

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