芹菜功效｜護肝降膽固醇6好處　3招延長保鮮達30日西芹唐芹點分？

芹菜產季在10月至翌年4月之間，3個保存方法最長令芹菜保鮮至30天。西芹、唐芹如何分？各自如何烹調更美味？



芹菜6大健康好處

芹菜營養價值高，含豐富的維他命、鉀、鈉及鈣，有助抗炎、護肝、降膽固醇等。由於芹菜含抗氧化劑和多醣，這些物質有消炎作用，尤其是類黃酮和多酚類抗氧化劑，研究表示這些物質助抵抗自由基的損傷。

芹菜助抗炎、護肝。（iStock）

從中醫的角度來看，芹菜可平肝安神，有助於肝氣循環代謝，以增強肝臟的解毒能力。同時，芹菜有豐富的膳食纖維，有助減少膽固醇吸收，促進血管暢通，預防血管阻塞。

按圖先了解芹菜6大健康好處︰

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西芹vs唐芹分別

芹菜主要有2大類，西芹及唐芹，常被作為佐料使用。

按圖了解西芹及唐芹分別︰

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西芹又名西洋芹，體形大、葉柄粗、香味淡；唐芹又稱中芹、葉芹，菜柄細長、菜葉多、香味濃。西芹爽口清脆，可以炒、做涼拌、沙律或打成果汁，用刨刀削掉表面較粗的纖維，口感會較嫩。唐芹多用來快炒炮製中菜，可提香去腥，折斷唐芹後，將相連的纖維亦撕下，同樣是去掉較粗的纖維口感更好。

西芹可生吃，伴沙花生醬在西餐常見。（iStock）

保存芹菜3方法延長保鮮期

台灣農糧署分享保存芹菜的3個方法，西芹及唐芹亦適用。按圖了解︰

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保存方法1︰室溫可保存3日

保存方法2︰冷藏可保存1星期

保存方法3︰冷凍可保存30日

最後提醒大家在選購芹菜時，建議選擇菜葉沒有枯焦、無褐色斑點、葉梗及莖肥大的就是新鮮及美味的芹菜。

資料來源︰台灣農糧署FB