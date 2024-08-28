西芹汁功效｜美肌降血糖7功效1周減20磅！3類人不宜 幾時飲最好？

西芹汁，據說有助身體排毒，還能減肥，連肌膚都變好。西芹的營養價值高，但醫生及營養師提醒，不要盲從潮流喝西芹汁，想健康要飲得其法。



西芹汁功效｜連喝一周減20磅 明星名廚追捧

當在Instagram輸入#celeryjuicechallenge，有近3.3萬則帖文，西芹汁風靡全球追尋健美的群眾，包括名人與明星，認為這杯綠Latte有助減肥，美國名廚Devin Alexander也聲稱有人連續喝西芹汁一星期後，減掉9公斤（19.8磅）之餘，連肌膚質素也變好，效果叫人嘖嘖稱奇。

據說西芹汁有助身體排毒，還能減肥，連肌膚都變好。（Unsplash）

西芹汁功效｜逆轉糖尿 痛風 關節炎

《紐約時報》暢銷書作者Anthony William在其著作《神奇西芹汁：醫療靈媒給你這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥》中大讚西芹汁，「無論是罹患關節炎、痛風、糖尿病、胃腸問題或其他疾病，一棵西芹清洗後丟入榨汁機，一大杯鮮榨西芹汁扭轉眾人生命。」

按圖了解為何西芹汁成為健康潮流？

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西芹汁功效｜減糖上癮抑鬱

西芹與西芹汁是兩種不同的概念，吃生西芹不易消化，西芹用於榨汁又不理想，因為必須透過烹煮才能獲取西芹當中的養分。然而，烹煮西芹後依然無法提供生西芹或西芹汁所帶來的益處。Anthony William續指，西芹汁好處多，但盡量以原味為主，加了糖的西芹汁就模糊了焦點，添加物會阻礙西芹的食療功效。他亦列舉例子，西芹汁治好了「成癮症」，例如吃蛋糕、餅乾、薯片或過度飲食成癮，或是對憤怒、焦慮或抑鬱成癮，西芹汁能緩解癮頭、減少焦慮與抑鬱感。

改善關節炎

紓緩痛風

降三高（血糖、血壓、血脂）

維護腸胃健康

減糖上癮

預防焦慮與抑鬱感

防曬黑肌膚



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西芹屬於「感光食物」，建議在傍晚、吃晚餐前空腹飲用，降低肌膚曬黑的機會，同時促進飽腹。（iStock）

西芹汁功效｜2星期見效 腎功能差勿傍晚飲

西芹的營養價值，據台灣營養師夏子雯發帖文表示，100克西芹有1.6克膳食纖維，促進腸胃蠕動有助排便，西芹中含芹菜素能有助降血壓、保護心血管、抗發炎，如果天天飲用適量西芹汁並注意飲食均衡，約1-2星期後，身體開始有感覺，瘦身見成效。不過，喝西芹汁要揀對時間，因為西芹屬於「感光食物」，建議在傍晚、吃晚餐前空腹飲用，降低肌膚曬黑的機會，同時促進飽腹，以減少在晚餐中攝取過多的熱量。縱然西芹營養豐富，但是鉀質不低，如果榨汁飲用，其中的鉀含量會大幅提升，腎功能不佳或須限制鉀攝取的人，不建議他們飲西芹汁。

西芹汁功效｜加配水果辟草青味 控果糖營養豐富

若想親自製作西芹汁，夏子雯營養師亦有分享讓它變得更好喝的方法。在挑選西芹時，揀色澤鮮綠，葉柄長而直，粗細均勻的新鮮西芹，可搭配蘋果、奇異果或菠蘿，以1：1的比例一起攪拌，既能控制果糖的分量，也讓西芹汁更可口少草青味，營養亦更豐富，水果中有維他命C能幫助身體抗氧化。

一棵西芹清洗後丟入榨汁機，可搭配蘋果、奇異果或菠蘿，以1：1的比例一起攪拌。（iStock）

西芹汁功效｜腎功能差 消化力弱少飲為妙

西芹汁雖然天然又健康，但台灣光流聯合診所院長楊紹民醫生則提醒，不要草率盲從喝！西芹高鉀高纖，腎功能差、消化能力弱或有消化系統毛病的人不宜喝，以免適得其反。即使想嘗試，建議一開始先喝小杯，測試自己有否對西芹過敏，沒有過敏反應的人，由小杯再逐漸提高飲用量，買到有機西芹較理想，若買不到的必須仔細清洗才打汁飲用。

參考資料︰夏子雯-貼近你生活的營養師 / Women’s Health

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