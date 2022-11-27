玻璃樽回收｜醬料玻璃樽膠瓶蓋一撬即甩妙招　哪些玻璃不可回收？

回收廢料由源頭做起，平日用完的調味料玻璃樽，例如是米醋、白醋、豉油樽上面有一個掀蓋型的塑膠瓶蓋，用手強行拔或擰開也是徒勞，但用上一件小工具便可以輕鬆地將它拔掉，一撬成功十分神奇。



當白醋及豉油使用完畢，想取玻璃瓶去回收，不過塑膠瓶蓋無法擰開，看來也難以拔起，大家有遇到這樣的難題嗎？

這類型的膠瓶蓋如何拔掉？（尹嘉蔚攝）

如何拔走調味料玻璃樽上的膠瓶蓋？

日本搞笑藝人瀧澤秀一，身兼現役清潔隊員收垃圾，並著有《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》。最近，他在Twitter上分享如何用1隻長柄匙羹快速將塑膠瓶蓋移除。記者亦跟從他的方法嘗試，果然「噗」一撬成功，着實驚訝，以往要連樽帶蓋丟掉的無奈隨即解開。

按圖看示範如何拔走調味料玻樽上的膠瓶蓋︰

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用完的調味料玻璃瓶，打開塑膠瓶蓋。準備一隻長柄不鏽鋼匙羹，一手握住瓶身，一手握住匙羹，將匙尾插入瓶蓋口內。利用槓桿原理把匙羹往下壓，瓶蓋即被輕鬆掀起。然後把玻璃瓶和塑膠瓶蓋沖洗後放入回收桶。至於，其他有相同瓶蓋等容器，也可用同樣的方式將瓶蓋移除。

只要一隻長柄不鏽鋼匙羹一撬即開。（尹嘉蔚攝）

哪些玻璃可接受回收？

凡是酒樽、啤酒樽、礦泉水樽、汽水樽、果汁樽、已清潔的醬料玻璃樽及食物玻璃容器及其他已清潔的玻璃容器皆可回收。民眾將玻璃樽放進回收桶前，要先將玻璃樽和一般垃圾分類處理。為方便回收工序，應移除由其他物料所製造的瓶蓋，倒清瓶內的剩餘物，並清洗乾淨玻璃樽，以確保回收的玻璃衞生及保持質量，才將它們放進回收桶。在香港回收後的玻璃樽會送往屯門龍鼓灘的廢玻璃樽回收廠，先進行分揀，目的為清除非玻璃的物質，然後再經過破碎及研磨等工序，玻璃碎便可用作循環再造。

玻璃是一種天然資源，由二氧化矽造成。在一般情況下，玻璃不對環境造成污染或影響人類健康，適合作重複使用和循環再造，造成新樽或其他玻璃製品，也能取代沙粒及其他天然資源製成各種建築物料，例如是環保地磚、混凝土，或用作鋪設路面和進行填海工程等。而不可回收的玻璃則包括藥物容器、化學品容器、鏡、燈膽、光管、玻璃窗或其他玻璃造的建築物料。

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參考資料︰瀧澤秀一Twitter/玻璃樽回收及處理程序