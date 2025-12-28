保鮮袋速開貼士｜冬天手乾靜電多難打開？日媒教3招秒速完整開封

保鮮袋速開貼士｜保鮮袋薄薄的一個，你總試過又搓又捋都打不開簇新的保鮮袋吧？以下就教大家3種日媒推薦的快速打保鮮袋的簡單方法，馬上擊退沮喪感，適合雙手太乾、冬季靜電多時應急。



保鮮袋速開貼士｜保鮮袋帶靜電 雙手乾難開啟

尤其冬季濕度低，雙手又太乾、扯保鮮袋出來時更易產生靜電，遲遲未能順利打開袋口，最後總要用暴力解決，撕爛袋口才找到出路。日媒推薦三個可以立即打開保鮮袋的秘訣，簡單快捷，記者於是逐項試一試，比較哪種方法萬無一失。

保鮮袋從捲筒裡拉出來就自帶靜電，如果本身雙手乾燥的人就更難以打開。

保鮮袋速開貼士｜3種簡單方法秒速打開

保鮮袋帶靜電是開啟困難的原因，從捲筒裡拉出來它就自帶靜電，如果本身雙手乾燥的人就更難以打開。

1. 前後移：手掌捏住袋口，前後移動。

OK！3秒打開，開啟後把拇指放進袋，進一步完全打開。



2. 上下移：手掌捏住袋口，上下移動。

更佳！2秒打開。



3. 靠外力滑動：袋口放在有保鮮紙包裝食品上，滑動袋口。

好！1秒打開。



以上3種方式，不用撕裂保鮮袋，依舊保持乾淨完整。方法3最好，不用費力及太多時間，保鮮袋口輕易打開，不過此法要借助「工具」完成。如果手邊沒有保鮮紙包裝食品，使用方法2也輕鬆和快速。

如果你有打開超市保鮮袋的困難，下次不妨試試以上技巧。

資料來源︰Hint-Pot