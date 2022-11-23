加電費︳7大廚房電器慳電慳錢錦囊　小心電磁爐飯煲比雪櫃多耗電

中電、港燈已宣佈明年1月起加電費，市民若想慳電及節約能源，不妨留意一下使用電器的習慣。除了冷氣機之外，原來廚房中不少電器的耗電量並不低，包括電磁爐、雪櫃等，更意想不到的「食電怪獸」竟是電飯煲、電水煲…慳電變相慳錢的小貼士，或者能稍緩百上加斤的壓力。



中電、港燈明年1月加電費

中電、港燈宣佈明年1月加電費，若按年度比較，中電淨電費加約19.8%，港燈加約45.6%。淨電費包含基本電費及每月燃料（煤、天氣然及燃油）調整費，市民在2022年內持續支付不斷上升的燃料調整費，換言之電費也相應增加。相關新聞︰加電費︱中電港燈加19.8%及45.6% 是如何縮水變6.4%及5.5%？

電飯煲如進入保溫模式，所耗的電量並不少。（VCG）

7大廚房家電慳電秘訣

各項物價通脹，加重生活支出，市民若抱應慳得慳的心態，在日常生活中改變使用電器的習慣，既節省能源同時也節省支出。就以廚房家電來探討，耗電量不低的「食電怪獸」分別有電陶爐、電磁爐、焗爐、電熱水煲、微波爐、電飯煲、雪櫃等。以下逐一了解它們的「食電」原因及慳電秘訣，留意電器在待機備用的狀態下仍有耗電，累積下來的電費不宜少覷。

按圖了解內容， 7大廚房家電「食電」原因及慳電錦囊︰

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【電陶爐、電磁爐】估計用電度數1.5-2.5度/1小時

慳電錦囊︰插頭位加設開關，不使用時關掉減少耗電。考慮揀電磁爐，烹調表現比較直接高效。

【焗爐】估計用電度數1.2-3度/1小時

慳電錦囊︰縮短電焗爐預熱時間。善用餘熱，維持機門關閉，餘熱仍在烹煮食物。盡量善用焗爐內的空間及時間設定功能。

【電熱水煲】估計用電度數0.33度/10分鐘

慳電錦囊︰如有省電定時功能應加以利用。考慮改用保溫瓶，節省長期恆溫所花的電力。延伸閱讀︰【飲水】水滾即關火殘留致癌物？專家教你3招如何煲出安全食用水

電熱水煲體積小，所耗電力尤勝雪櫃。（iStock）

【微波爐】估計用電度數0.45度/30分鐘

慳電錦囊︰將食物切成小塊及平均分布在碟上，使受熱均勻縮短加熱時間。在加熱食物時灑一點水、放一杯水、用可入微波爐的有蓋器皿，縮短加熱時間，變相減少耗電量。

【電飯煲】估計用電度數0.17度/20分鐘

慳電錦囊︰煮飯（日本米）先浸30分鐘，米粒變軟縮短煮熟時間。在內鍋加熱水代替凍水，節省電飯煲加熱凍水的時間以減少電飯煲耗電。用完電飯煲後，關掉開關掣或拔去插頭。

【雪櫃】估計用電度數1.34-1.45度/24小時

慳電錦囊︰冷藏區的食品裝7-8成滿，讓冷空氣有足夠空間流通循環，雪櫃不用耗更多電來保持低溫。急凍區在不堵塞出風口的情況下卻要塞滿，使冷凍中的食物如大冰塊助彼此冷凍，反而更能慳電。相關文章︰雪櫃收納｜儲存凍肉食材冰格愈滿愈好！日專家4貼士多做1步更保鮮

建議經常擠滿急凍格，不留過多空隙。（iStock）

*估計用電度數據港燈資料只供參考。不同型號/牌子的電器會有不同的電功率（火力），耗電量會有所分別。

預計本港電費持續攀升

兩電雖有「電費穩定基金」及「燃料費調整條款賬」用作壓抑電費加幅，環境及生態局卻透露，兩電已動用電費穩定基金中19.1億元來壓抑加幅。目前兩電燃料賬均是「負數」，港燈負13億，中電負27億，意味兩電為市民墊支燃料費合共40億元。若兩電以加電費方式收回相關費用，預計本港電費將會持續攀升。相關新聞︰加電費｜淨電價創新高 環團料未來繼續加 因市民仍欠兩電40億

參考資料︰港燈/中電/風傳媒/裝修佬FB