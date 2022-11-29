揀番茄貼士｜番茄底部暗藏超甜印記　免冷凍切番茄1招防果汁流出

日本農夫教授揀番茄的不敗要訣，細心觀察番茄的底部，不但可挑選出香甜、多果汁、味道濃郁的番茄，切件時亦可保留其營養成分。



香甜濃郁番茄底部有特徵 印記愈明顯愈好

渾身通紅的番茄富含茄紅素之餘，內在的茄汁及啫喱亦有維他命C及谷氨酸，番茄愈重代表其水分愈多，味道較佳。不過外貌大致相似難以分辨美味番茄，然而日本農夫手島先生指挑選番茄的重點在於其底部，香甜濃味番茄大多都有一個特徵。

日本農夫手島先生指挑選番茄的重點在於其底部，避免於特徵位置切開，可防止啫喱和果汁流出。（Anastasiia Chepinska/Unsplash）

請按圖看揀番茄底部特徵：

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番茄星記愈深 味道愈濃郁愈甜

當番茄底部出現白色一條條放射形白線，圖案有如星星般，表示該番茄味道較甜、較濃。日本業界稱番茄的白色印記為星記「Star mark」，如果「Star mark」愈清晰多數味道愈濃郁。印記有如番茄的血管（維管束），主要分配番茄的營養及糖分。由於番茄結實，維管束亦較容易突出，從而得知是較好的番茄。

當番茄底部出現白色一條條放射形白線，圖案有如星星般，表示該番茄味道較甜、較濃。（資料圖片）

番茄啫喱富含維他命C 避開白線下刀防流失

番茄果肉內的啫喱富含維他命C及谷氨酸，有效緩解疲勞，但往往在切番茄時也會有不少果汁及果肉流走，根據日本農夫所指，只要避免在白線下刀，部分果汁及啫喱都能得以保留。因為白線下便是種籽，假如沿白線一刀切下，將切中種籽，繼而流失果汁及啫喱。相反，在線與線之間下刀，菜刀會切入啫喱與啫喱之間的果肉，剩下的果肉可以防止啫喱流出。

資料來源：HOYTV《健康原因講多D》