番茄食譜合集｜番茄炒蛋紅衫魚27個番茄食譜 家常菜湯水前菜小食
撰文：余曉彤
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番茄，渾圓通紅，味道酸酸甜甜，能入饌創出多款菜式，番茄炒蛋、番茄薯仔、番茄米線等，男女老少都喜愛。今次集合了27款番茄食譜當中包括家常小菜、中西湯水及餐前小食，讓你嘗盡番茄的「各適其式」。
番茄，儘管它常常只作為一名配角出現在餐桌上，但在它的襯托下都會令菜式的主體更吸引。每一個番茄的甜酸度略有不同，加入菜式時，可按個人喜好調校味道。
鮮甜番茄要點揀？
如想選購甜番茄，可以跟日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生所教授的貼士，目測哪個番茄比較甜！按圖了解又靚又甜的番茄鑒別方法、成因及在水中有趣的現象︰
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番茄餐前小菜、小食食譜
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