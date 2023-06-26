西蘭花冷知識｜表面紫色點點代表變壞？果農揭真相 教買洗4大貼士

西蘭花一向都深受大人及小朋友歡迎，口感爽身鮮甜更是小數烹煮後仍能保持堅挺不縮水的蔬菜。西蘭花常用於各大料理，不過在選購時，如果你看到西蘭花的表面上有些紫色的點點你還會選擇它嗎？



西蘭花表面有紫色點點 因為變壞了？

選購西蘭花時，我們都會認為表面愈綠愈好，感覺新鮮之餘營養亦較多。不過原來一棵好吃的西蘭花並非表面愈綠愈好！近日日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便訪問一眾嘉賓「綠色的西蘭花好吃，還是表面有些紫色點點的西蘭花較好吃？」其中一名嘉賓更認為紫色點點是開始變壞的徵兆，不過日本果農荻原利彥竟挑戰大家固有的想法！

到底哪一款更甜，更美味？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看日本果農荻原利彥解釋：

日本果農荻原利彥指普遍人都會認為「紫色西蘭花」是變壞了，不能食用。事實上「紫色點西蘭花」是更甜，更好味。因為當西蘭花暴露在寒冷和強烈的紫外線下時，西蘭花為了保存自身的糖分而激活了體內的花青素，所以表面會產生少許紫色來保護自己。換句話說，表面愈多紫色代表糖分高，味道更甜。

護眼助防癌 選購清洗4貼士

綠色西蘭花，比椰菜花富含葉綠素和葉黃素，能保護眼睛健康，維持骨骼及牙齒正常生長，具較高抗氧化及患癌風險。而且纖維豐富，腸胃太弱不宜多吃，以免增加胃氣。而患有痛風或尿酸過多人士，也要小心食用，因西蘭花和椰菜花均含有嘌呤物質，多吃會引致尿酸增加，釀病情惡化。除了可以選擇有紫色點點的西蘭花外，還須注意以下4大選購及清洗貼士！（請按圖👇👇👇）

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1.選購西蘭花時，應揀花球茂密、色澤鮮明，莖葉不要枯黃的，且愈重手愈好。

2.西蘭花易長有菜蟲，因此最好先把菜浸泡20-30分鐘，在水中加點梳打粉可去農藥，加些鹽巴可讓菜蟲甩掉。

3.浸水後，再用流動的水沖洗。

4.為減少維他命C流失，宜浸泡後才把菜花切小塊。

日本果農推薦西蘭花「莖部料理」！

被稱為「蔬菜之王」的西蘭花營養價值高是鐵一般的事實，不過並非人人愛吃整束西蘭花。以其莖部為例，因同「葉」的部分口感不同，大部分人料理時都會將莖部棄掉。其實莖部的營養比「葉」部更多，只用莖部亦可以做到可口料理！

平常你會把莖部棄掉或是加入料理中？（資料圖片）

按圖看果農荻原利彥的推薦食法：

西蘭花的莖部所含營養比「葉」部更多！果農荻原利彥認為將西蘭花的莖部棄掉是非常浪費，所以他吃西蘭花時也會把莖部吃掉。他推薦將西蘭花的莖部整成天婦羅！他推薦將西蘭花的莖部整成天婦羅！

莖部可以成為美味料理，當然西蘭花的「葉」部也一樣可以！以下3個西蘭花食譜由湯至小菜都可以把西蘭花的頭和尾一一吃掉！

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資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》