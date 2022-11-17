番茄營養｜獨有七葉甘糖A防中風動脈硬化　2食法增分量宜日吃多少

番茄營養價值高，原來除了茄紅素外更有一種獨特的營養「七葉甘糖A」，有助預防血管積聚脂肪，減低腦中風或心肌梗塞風險。不同的保存方法亦會影響其營養分量，選擇適合的保存法，確保營養不流失。



番茄獨有營養「七葉甘糖A」 減少血管脂肪防動脈硬化

番茄一直以富含茄紅素見稱，是一種天然的植物色素及類胡蘿蔔素，抗氧力超強，比其他類胡蘿蔔素高。茄紅素對人體有益，能減少自由基對身體細胞的破壞，以及紫外線對皮膚的傷害等。此外，日本東海大學農學部生物科技系教授永井龍兒與另一位醫生一同發現番茄的獨有營養「七葉甘糖A」並進行研究，實驗結果顯示，七葉甘糖A有助預防血管積聚脂肪，預防動脈硬化，減低患上腦中風或心肌梗塞的風險。

番茄獨有營養七葉甘糖，有助預防血管積聚脂肪，減低腦中風或心肌梗塞風險。（Lewis Wilson/Unsplash）

七葉甘糖A忌加熱冷凍成分更多 車厘茄比番茄多8倍

永井龍兒稱番茄外皮含有豐富的七葉甘糖A，但需留意它並不耐熱，一旦受熱便會被分解，特別在100℃的環境下，會令七葉甘糖A含量減少。因為永井醫生建議生吃番茄，或者先將番茄攪碎急凍再烹煮。他指攪碎及急凍過程中，番茄的細胞壁遭到破壞，七葉甘糖A從而更易走釋出，增加分量。永井醫生補充，車厘茄的七葉甘糖A含量更比番茄多約8倍，可以急凍車厘茄當小食食用，一日約2-3粒車厘茄已達到一日的攝取量。

請按圖看增加七葉甘糖A方法及建議食法：

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番茄急凍保留營養 一捽一推原塊去皮

新鮮番茄可在室溫下保存，然而將番茄急凍除了延長保鮮期外，更可保留或增加營養及味道。事實上，當含有水分的蔬果冰凍後會結成冰晶，這些冰晶不斷膨脹，並刺破植物細胞內的液泡、細胞膜和細胞壁，當細胞組織遭到破壞，儲存的營養成分便更容易釋放。一旦冰晶融化，汁液直接從細胞內流出，並包含了可溶性的營養、風味物質。

番茄急凍後當中的水分會結成冰晶，繼而膨脹刺破細胞壁，儲存的營養成份便更容易釋放。（資料圖片）

急凍番茄不止比冷藏或室溫番茄濃味，而且去皮快速，不論切番茄抑或去皮時，番茄汁都沒有四溢，砧板能保持乾淨，比浸滾水浸冰水、𠝹十字的來得方便。唯一注意在急凍前宜用密實袋或密實盒裝好，防止水分流失，大約1-2日便冰凍完成。

急凍番茄不止比冷藏或室溫番茄濃味，而且去皮快速，不論切番茄抑或去皮時，番茄汁都沒有四溢。（資料圖片）

資料來源：HOYTV《健康原因講多D》