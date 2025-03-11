盒裝豆腐｜1個動作秒速取出豆腐完整無缺超神奇！1切法夾起唔易散

取出盒裝豆腐貼士｜免剪刀、免浸水、不用任何工具即可完整地取出盒裝豆腐，2步脫離包裝盒， 簡單快捷不濕手。

攝影：余曉彤



盒裝豆腐快捷取出 實測拍打3下離盒

盒裝豆腐保質期較長，尺寸有大有小方便使用，但唯一缺點是不能輕易取出，不幸的話會得出一磚岩岩巉巉的豆腐。在網絡上搜尋「取盒裝豆腐方法」，普遍都是需要工具輔助或者又拍又揑。記者某日看到一個不需任何工具的取盒裝豆腐方法，示範者單是輕敲數下，豆腐秒速脫離，到底是否真的如此神奇？

免剪刀、免浸水、不用任何工具即可完整地取出盒裝豆腐

請按圖看免工具完整取出盒裝豆腐：

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步驟：撕開包裝袋，把豆腐盒豎立，在碟或枱上敲數下，再反轉倒放在碟上，便可輕鬆取出豆腐了。



盒裝豆腐｜倒扣前輕敲盒角

盒裝豆腐是將豆漿直接注入包裝盒後，加熱凝固而成的豆腐產品，為了方便運輸及保鮮，豆腐與包裝盒之間是毫無空隙，因此難以輕易地完整取出。而以上的方法便是透過輕敲時產生的撞擊力，讓豆腐與盒子之間出現隙縫，當兩者之間已稍稍分離，倒扣時更容易取出。

事實上，第一次嘗試時因力度控制不佳，其中一角的豆腐未能成功脫離。因此建議輕敲時使用陰力，其次於盒子每邊輕敲各數下，確保四邊已產生隙縫，最後在第二次嘗試後便一次成功。

以上的方法便是透過輕敲時產生的撞擊力，讓豆腐與盒子之間出現隙縫，從而容易取出。

切豆腐貼士｜切件有特別技巧？三角切法輕鬆夾起

滑豆腐均需先切件後入饌，由於其質嫩滑，烹煮後亦未必能容易夾起，即使夾起了亦會有破碎或滑走的機會。為了減少對滑嫩豆腐的破壞，日本網民在Twitter分享家中切豆腐的方法，指以米字型將豆腐切為三角型，這樣即可以只用筷子把豆腐夾穩。記者照辦煮碗跟著日本網民的切法試一次，的確比四四方方的豆腐粒更易夾起，不易被筷子壓碎。

以米字型將豆腐切為三角型，用筷子夾起時更輕易。

日本電視台NIPPON TV的節目《スッキリ!!》曾邀請東京大學鈴木克幸教授解釋正方形與三角形的豆腐的分別，前者是用筷子的力夾起；後者是以筷子承托豆腐的重量，所以不需特別用力已將豆腐「夾」穩，同時亦因為是托起，豆腐不會被壓碎。

以筷子承托三角型豆腐，不會被壓碎。

資料來源：Twitter@イモンヌ、NIPPON TV《スッキリ!!》