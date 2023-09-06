煎豆腐貼士｜外脆內嫩唔散唔黐底煎豆腐7招　第1步最多人做錯！

豆腐是很受歡迎的食材，煮法亦不少，不過對於入廚新手來說，要煮豆腐也是一項挑戰，畢竟豆腐予人的感覺就是很易爛。今次會教大家7個煎豆腐貼士，油溫、煎法等當然重要，但原來煎豆腐之前的準備工夫原來才是最不可或缺的一環。只要學會以下的秘技，包保你一定能煎出外脆、內嫩滑，夠味又不黐底的煎豆腐！

攝影、攝錄：劉浩樂、陳嘉杰、鄧穎琪



【煎豆腐貼士】1 揀選適合的豆腐

煎豆腐，要從揀豆腐開始講起，含水量愈高的豆腐，質感愈嫩滑，但同時亦愈易碎，所以如果你未有信心處理蒸煮豆腐或水豆腐等等的話，還是先從較硬身的豆腐開始，包括：雞蛋豆腐、硬豆腐、板豆腐，今次會以盒裝板豆腐作示範，即是用點力去拿起它，也不會一捏就碎。

請按下圖睇煎豆腐貼士與圖解：

要煎出金黃色的煎豆腐，其實並不難。

擠出豆腐中的水分，是極其關鍵的一個步驟。

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【煎豆腐貼士】2 加鹽出水

有幾種方法都可以擠出豆腐中多餘的水分，最常用的一定是用鹽，包括加鹽或浸鹽水，當豆腐外的鹽分濃度較內高，豆腐裡頭的水分自然就會滲出來，意圖稀釋外層的鹽分，所以鹽愈多，排出的水分也愈多。

鹽亦有調味作用，令豆腐帶鹹味，不用加配其他調味。不過鹽下得多會過鹹，所以烹調前請把過量的鹽粒抹走。

【煎豆腐貼士】3 重壓出水

出水另一個方法是重壓，可以將稍為有重量的東西壓在豆腐上，如：碟子。由於板豆腐有一定硬度，只要重量平均，不用怕它會被壓爛。剛開始時，碟上的水量不多，我們可以由它靜置30分鐘，碟中的水量比剛才多，不但鋪滿平面，更有一定深度。碟中拿起的豆腐仍有些水分，可以用廚房紙或乾毛巾再印乾些。之後可將豆腐切件。

【煎豆腐貼士】4 鑊要夠熱

鑊開中火燒熱，手掌放在鑊面上方（不要直接碰到），若感受到熱力可以下油。油溫夠高，豆腐才不會黐底，並且夠金黃。不懂看油溫的話，可以用木筷子插進鑊裡的油，見筷子邊有小氣泡即代表夠熱，可將豆腐落鑊。

【煎豆腐貼士】5 中火煎

用中火煎最萬無一失，豆腐不會過焦，亦能保持嫩滑。

【煎豆腐貼士】6 無需急著翻面

不要心急將豆腐翻來翻去，可以靜置2分鐘，或將鍋前後晃動檢查有否黐底。此外，也可從側邊看看豆腐底部有否變金黃色，若變色了即代表可以翻面。如果沒信心將豆腐翻面，可以將豆腐推到鑊邊再鏟。

【煎豆腐貼士】7 用鑊鏟鏟豆腐

不要用筷子煎豆腐以免弄散，建議用鑊鏟，並將鑊鏟盛住整塊豆腐才翻面，這樣保證不散，另外也要留意不要用鑊鏟將豆腐挑來挑去。煎至兩面金黃色即可將上碟。

由於煎豆腐用油量也不少，建議盛起後可以先用廚房紙印油。豆腐的邊位也煎得金黃色。

今次示範了最基本的煎豆腐，吃起來有淡淡的鹽味，但其實煎豆腐還可以有更多不同的變化，並配搭各式各樣的配料來襯托它本身的豆香，以下就提供3個煎豆腐食譜供大家參考。

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