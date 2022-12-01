蔬菜保存｜乾皺紅蘿蔔1招復活水潤如新！青瓜茄子適用留意時間

要幫乾皺的蔬菜復活，原來是這麼簡單的事。昨天介紹了皺皮車厘茄起死回生大法，反應不俗，原來其他蔬菜一樣可以，答案同樣是——吸水！有蔬菜專家及網民實試過用吸水法幫幾種蔬菜回復水嫩，以下就分享其中3種蔬菜的測試結果，最誇張的是紅蘿蔔，本來已乾到縮水蝦乾一樣，餵飽水後削皮一看，如像新鮮拔起的一樣，太神奇了！



蔬菜復活時間各不同

其實蔬菜就像人一樣，我們不喝水，整個狀態變得乾巴巴、皮膚都會乾燥甩皮，蔬果又何嘗不是呢？尤其是那些被遺忘在雪櫃生果箱深處，因水分流失而乾癟無比的蔬菜，居然都有起死回生的一刻！這個方法人人都做到，不同蔬菜也只是時間多少的差異而已，所以，下次見到雪櫃有些乾得像木乃伊的蔬菜也不要緊，說不定浸一下水，它們就回復新鮮光滑了。

日前分享過乾皺車厘茄10秒復活法，主要是浸暖水10秒，今次就想分享茄子、青瓜和紅蘿蔔的復活法，其實3個方法都是浸水，但跟車厘茄不同的是並非浸熱水，而各種蔬菜所需的浸泡時間也不同，以下將詳細講解。

茄子 吸水5小時以上

日本農夫sinyasai在日本很受歡迎，有跟媒體合作撰寫文章等，twitter坐擁逾20萬粉絲。他就分享幫乾茄子重生的方法，並多次呼籲：「來自茄子農民的呼籲！請不要扔掉乾癟的茄子！請不要扔掉它！ ！請不要扔掉它！」21萬網民讚好這個方法，並留言：「效果簡直是魔術！」「我差點就把茄子丟掉了。」

請按下圖睇乾皺茄子復活法：

青瓜 要浸一晚

同樣來自日本農夫sinyasai的小貼士，青瓜乾掉的話一樣要浸水，不過不是直接放在碗中就可以，建議用密實袋包好，而浸的時間也比茄子長。

請按下圖睇乾皺青瓜復活法：

紅蘿蔔 皺到不行也能救！

自從sinyasai的方法廣泛流傳後，不少網民都紛紛效法，試著用同樣方法去復活各種蔬菜，讓筆者最深刻的例子就是這個紅蘿蔔！原Post主陳マリ就說：「哪怕是乾到失去靈魂的紅蘿蔔，浸完水也馬上變脹了，削皮後跟新買的沒兩樣。」這個Post也馬上爆紅，網民認為是畢生受用，以後不會隨便把乾掉的蔬菜丟掉。

請按下圖睇乾皺紅蘿蔔復活法：

把這些方法學起來後，你又會不會想試試復活其他蔬菜呢？筆者認為效果的確神奇，但即使它變得水潤、飽滿，還是不能媲美新鮮蔬菜，建議蔬菜買回來後還是趕快食用吧。

資料來源：しん｜野菜を育むプロ、MariChan（陳マリ）