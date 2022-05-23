蔬菜保存｜6蔬菜存放貼士保質達1個月！青瓜忌冷藏薯仔1招免出芽

蔬果買回來，有時未必一次過煮完，如果想延長保質期，防止蔬菜變爛，有沒有方法呢？Viu節目《Viu Food》其中一集，就教大家延長葉菜類、番茄、青瓜、南瓜、葱和薯仔保存期限的小貼士，薯仔只要與一種食用粉即可避免發芽，而原來只要學懂正確貯存方式，南瓜更可放上1個月！



街市常常有些蔬菜，廿蚊幾份，師奶仔抱住貪小便宜的心態，往往都是買了再算。但一晚肯定吃不完幾份菜，怕再擺幾日會爛，就要想辦法延長保存期了。Viu節目《Viu Food》就介紹了6種蔬菜的保鮮方法，原來單是放在雪櫃蔬果箱是不夠的，何況有些蔬菜根本不宜雪藏。

而除了上文提過的南瓜和薯仔外，筆者認為葱的方法也很實用，畢竟買完幾棵葱，有時候只切少許做葱法，其餘的都無法一次過吃完，丟掉又太浪費，的確很需要延長保存期呢。

1.菜葉類蔬菜

保存菜心、芥蘭等菜葉類蔬菜，所需的是廚房紙、保鮮紙、膠袋三種工具，用沾濕了水的廚房紙包住菜莖，用保鮮紙包多一層，再放入膠袋內，放入雪櫃貯存即成。

菜葉類蔬菜需要廚房紙、膠袋、保鮮紙。（Viu節目截圖：Viu Food）

包住再放膠袋。（Viu節目截圖：Viu Food）

2. 番茄

保存番茄一樣建議冷凍，所需工具包括廚房紙、保鮮紙和密實袋，先將番茄洗淨及抹乾，用保鮮紙或廚房紙包妥，放入密實袋，再存放於雪櫃冷凍。有指冷藏不但能增長番茄的保存時間，味道還會更好。

保存番茄需要廚房紙或保鮮紙，以及密實袋。（Viu節目截圖：Viu Food）

有指番茄冷藏過會更美味！（Viu節目截圖：Viu Food）

3. 青瓜

青瓜原來不需冷藏，只要放在通風處便可。先準備好鹽水、報紙和保鮮紙，青瓜洗淨及浸鹽水，先後用報紙和保鮮紙包住，貯存於通風地方即可。

延長青瓜保質期需要鹽水、報紙和保鮮紙。（Viu節目截圖：Viu Food）

原來青瓜最忌冷藏。（Viu節目截圖：Viu Food）

4. 南瓜

南瓜的保鮮期，原來可延至1個月！你所需的只是廚房紙和密實袋，先將南瓜洗淨、切粒，以廚房紙印乾水份，放入保鮮袋並排出空氣（接近真空狀態），存放於雪櫃冰格可貯存一個月。

保存南瓜需要廚房紙和密實袋。（Viu節目截圖：Viu Food）

南瓜切粒後放在密實袋，盡可能抽出空氣，冷藏後即可保存一個月。（Viu節目截圖：Viu Food）

5. 葱

葱建議放於食物保鮮盒裡，但就有少許竅門。先將葱切半，葱白部分留起，其餘則切成葱花，放入保鮮盒，蓋上一張濕了水的廚房紙，關好保鮮盒後存放，可貯存到10日或以上。

保存葱需要食物保鮮盒和廚房紙。（Viu節目截圖：Viu Food）

保存葱的關鍵是用沾了水的廚房紙蓋住葱花，再用保鮮盒包妥。（Viu節目截圖：Viu Food）

6. 薯仔

薯仔所需工具多一點，但卻有效防止它出芽。先準備一個紙箱，箱內灑上食用梳打粉，放上薯仔，而薯仔之間保持少許距離，鋪一張報紙，再灑上食用梳打粉，即成。

保存薯仔需要多一點工具，例如食用梳打粉，但卻有效阻止出芽。（Viu節目截圖：Viu Food）

用紙箱裝住薯仔有助防潮吸濕。（Viu節目截圖：Viu Food）

資料來源：《Viu Food》