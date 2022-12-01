膠鑊鏟｜港媽買$25膠鑊鏟一炒即熔　消委會選購使用5貼士防致癌物

膠鑊鏟的安全備受關注，假如使用不當或有機會遇到熱熔變形情況。消委會提醒，膠鑊鏟遇高溫可能會熱熔及變形，與食物接觸時或會釋出過量雜質。



事主貪平買$25膠鑊鏟 一炒即熔誓討公道

鑊鏟是煮食中必備用品，若是使用膠鑊鏟必須多加留意。近日有網民於社交平台上載數張照片，指自己「貪平$25買嚟試，點知一用就溶晒，真係會食死人！」原來網民在藍田啟田商場購買了膠鑊鏟，使用一次後膠鏟頂部位置有明顯熔化和變形的痕跡。事主感到失望和憤怒，稱會帶住變形膠鑊鏟向賣家討回公道：「唔好同我講呢個價錢就一定會係咁嘅廢話！」

事主在藍田啟田商場購買了$25的膠鑊鏟，使用一次後頂部位置已熔。（FB Group＠藍田 藍田）

網民笑言無知 熱炒宜用木製非膠製

帖文一出，不少網民皆認為主要原因是事主「買錯鏟、用錯鏟」，一般膠鑊鏟都不宜用於油炒之用，如選膠製的應選用矽膠剷；部分網民建議熱炒用加工過的木廚具，避免吸食過多化學物質。網民提醒事主貪平也沒問題，購買前應細看標籤，或購買認知度和安全性都高的牌子，留意防熱度數，使用時避免停留在高溫油鑊上太久。

消委會提醒當需要油炸，或在加熱過程中長時間攪拌食物時，應選用木製、竹製或其他合適的廚具。（Tyson/Unsplash）

消委會檢測IKEA膠鑊鏟評分最高 鑊鏟保養4貼士

消委會曾測試17款中式膠鑊鏟，全部樣本都有標示耐熱或最高可用溫度，介乎180至260度。結果發現最高評分的是「IKEA 365+ HJALTE 不銹鋼/黑色」，總評獲4.5星，售$24.9；評分最低的意美廚樣本售$68。售價最高的為Circulon Elite樣本$99，卻被檢出致癌物「初級芳香胺」或可遷移至食物中，不符合歐洲標準要求。

消費者委員會測試17款中式膠鑊鏟，介乎$12至$99，購自百貨公司、超巿或生活用品店。（消委會提供）

膠鑊鏟不宜長時間接觸熱油、酸性或含酒精食物

消委會提醒膠鑊鏟在高溫下會釋出過量雜質和化學物，攝進身體，會影響肝腎甚或致癌。因此，消費者應避免將膠鑊鏟長時間接觸熱油、酸性或含酒精的食物，不宜置於煮食器皿內與食物加熱。當需要油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物時，應選用木製、竹製或其他合宜的廚具。假如消費者選擇膠製鑊鏟時，可留意以下5點並進行保養，以免食過多化學物質。

請按圖看膠鑊鏟選購及保養貼士︰

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膠鑊鏟選購及保養貼士

1. 買前看清表面是否光滑平整，邊緣有否尖角。

2. 留意鑊鏟重量、長度、鏟頭闊度、弧度和面積是否適合使用者及家中廚具。

3. 避免長時間接觸熱油、酸性或含酒精的食物。

4. 避免置於煮食器皿內與食物一同加熱。

5. 如需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，應改用木製、竹製廚具。



資料來源：FB Group@藍田 藍田、消委會