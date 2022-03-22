入廚貼士｜鑄鐵鍋不鏽鋼鍋易黐底？自製不黏鍋塗層4貼士要靠油溫!

對比鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋，大家更喜歡易潔鑊，輕易做到煎炒不黏鍋的效果。不過易潔鑊壽短、塗層質素參差，相對下不鏽鋼鍋、鑄鐵鍋更安全耐用。利用鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋煎炒出來的結果不一定是亂七八糟，只要達到物理性不黏，鐵質鍋具都可以不黐底又易清洗！



鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋為什麼會黐底？

觀看飲食節目時，不難發現大廚用不鏽鋼鍋、鑄鐵鍋煎炒時，並沒有黐底的情況出現，相反自煮時則常常出現黐底，原因並不是大廚所用的是高級廚具，而是我們沒有好好了解材質。以不鏽鋼鍋為例，鍋面雖然看似光滑明亮，但仔細看還是有細小裂縫，當食物中的蛋白質加熱後會與鍋的金屬產生化學鍵（Chemical Bond），發生黐底情況，鑄鐵鍋也如是。

（Bakhrom Tursunov/Unsplash）

蛋白為什麼最易黐底？

食材的蛋白質成分愈高，發生黐底的機會愈高，因為蛋白質最容易跟金屬結合，產生分子。當中最容易黐底便是蛋白，其蛋白質豐富；水分又高又帶有流動性，一下鍋便填補了鍋面的裂縫，鍋面沒有物理性不沾自然黐底。

（資料圖片/李思敏、杜啟邦、張芷澄攝）

物理性不黏方法全天然 自製不沾塗層4貼士

倘若想鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋不黐底，只能利用物理性不黏的方法，所需的材料只要食用油即可。普遍而言，當鍋內溫度持續上升，裂縫會因冷縮熱脹的原理擴張，此時加入熱油可填補裂縫，防止食物和鍋底直接接觸。與此同時，熱油會跟鍋面發生聚合化（Polymerize）形成一層保護膜，令鍋面變得光滑，成了一層天然的不黏塗層。

（資料圖片/李思敏、杜啟邦、張芷澄攝）

不過要達到物理性不沾的效果需要時間和技巧，只有常用才能製造一層天然的不黏塗層。而更重要的是控制食用油跟鍋面的溫度，不然便會失敗。

請按圖看物理性不黏鍋4貼士：

+ 12

物理性不黏鍋4貼士：

1. 鍋的溫度保持200度左右。

2. 使用耐高溫的油，避免油溫過熱而氧化造成油耗、出煙。

3. 使用時保持鍋面溫度，防止食物燒焦殘留在裂縫中。

4. 鍋不用洗太乾淨，保留油的聚合物，方便下次使用。



資料參考：YOUTUBE@三立新聞網SETN／自由新聞時報