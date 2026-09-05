易潔鑊致癌｜塗層裂痕可釋230萬微塑膠粒恐致癌！正確使用7須知

易潔鑊致癌｜易潔鑊塗層如出現刮痕或會釋出致癌物，煮食時，可釋出230萬個微塑膠粒和納米塑膠，污染食物及有損健康。



易潔鑊致癌｜塗層受損恐致癌 裂痕可釋出230萬微塑膠粒

據外媒報道，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）和紐卡素大學（University of Newcastle）共同進行研究，在《整體環境科學》（Science of the Total Environment）學術期刊上發表報告，每次使用受損的易潔鑊時，有逾百萬顆直徑小於5毫米的微塑料或納米塑料釋出，是肉眼完全看不見。

研究員利用拉曼成像技術（Raman）測量易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon），發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料；在塗層明顯受損的地方，更有機會釋出多達230萬顆微塑料或納米塑料。

據澳洲大學研究結果，發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料。（余曉彤攝）

易潔鑊致癌｜PFAS化學物影響免疫系統 在環境中不會分解

易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon）的材料為「聚四氟乙烯」（PTFE）是「全氟或多氟烷基物質」（PFAS）的一種，性質穩定，在自然中不會分解，除了在易潔鑊中可找到此化學物，PFAS也普遍用於承裝食物的紙盒或紙袋內裡防油塗層。

消委會易潔鑊｜8款獲5星價錢差13倍！1款塗層剝落黐食物？保養7招

根據台灣行政院環境保護署毒物及化學物質局的資料顯示，PFAS與人類的一系列健康風險有關，包括癌症、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育問題。若攝取了被PFAS化學物質污染的食物，人體需要4-5年內才可分解攝入量的一半。

研究員利用拉曼成像技術（Raman）測量易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon），發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料。 (Dr. Cheng Fang)

易潔鑊致癌｜正確使用保障健康 塗層受損要即棄

消委會曾為市售25款易潔鑊分別進行全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試，檢出的釋出量均低於德國聯邦風險評估所（BfR）為易潔廚具所訂的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會（Council of Europe）為金屬及合金廚具所訂的建議上限。消委會提醒消費者在選擇易潔鑊時亦可揀選塗層耐磨、耐刮度較高的款式。

易潔塗層一旦脫落，會逐漸失去抗黏功能，情況嚴重便應停用，若常用持續高溫加熱或會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變形，（林若勤攝）

只要易潔鑊保養得宜，可免淪為易花易丟的消耗品，同時保障健康避免誤吃。以往消委會也就易潔鑊的正確使用方法提出建議，當中我們可能做錯過一至兩樣，使易潔鑊容易損傷。

使用易潔鑊時常犯的5宗罪︰

1. 高溫空燒易潔鑊。

2. 用尖銳或金屬鑊鏟。

3. 使用後立即用冷水清洗。

4. 用粗糙的刷或百潔布洗擦。

5. 廚具層層疊收納。



請按圖參考正確使用易潔鑊要注意的7大事項︰

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易潔鑊正確使用7大重點

1. 使用易潔鑊前，先用清水沖洗並抹乾，塗一層薄薄的菜油作保養。不要用牛油及豬油養鍋，需再使用時洗淨後用。

2. 易潔廚具的傳熱均勻，用中至小火烹調便可。

3. 如採用大火，易潔鑊內必須有食物或水。否則以極高溫乾燒易潔鑊，屬塑料物質的塗層有可能開始分解並產生蒸氣，損害塗層。切忌開大火乾燒，不宜使用金屬鑊鏟，以免損傷不黏塗層，否則刮花了的地方容易積存污跡。

4. 烹調時應用耐熱的矽膠、塑料或木製的鍋鏟。避免尖銳或金屬器具損害易潔鑊的塗層。

5. 使用易潔鑊後要待溫度稍降才用清水洗滌。不要立即用冷水清洗，因為熱脹冷縮的關係，塗層容易鬆脫及剝落。

6. 切勿以鐵絲刷、鋼絲刷或粗糙的百潔布大力洗擦，這樣會刮花塗層。遇上頑固的污跡，可用水加洗潔精以海綿擦拭。

7. 不宜把易潔鑊疊高。若然把易潔鑊疊高或會損害塗層，建議在每個鍋底鋪上一面紙巾，便可預防刮花。

資料來源：Science of the Total Environment／FOX NEWS／dailymail／台灣行政院環境保護署／消委會