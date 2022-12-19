速開保鮮紙貼士｜開口互黏全因靜電　3招輕鬆打開最快15秒搞掂！

保鮮紙開口互相黏附難以開啟？3種輕鬆打開保鮮紙方法，不用盲摸摸，最快15秒「開口」即出現，隨即使用。

攝影：余曉彤



保鮮紙互黏全因靜電作怪 3種方法輕鬆打開開口

保鮮紙通常是由聚偏二氯乙烯（PVC）或聚乙烯製成，因其厚度關係，從捲筒裡拉出來它就自帶靜電，形成負電荷。 由於異性相吸，拉出的一方與任何帶相反電荷的表面均會通過電吸引從而互相黏附，因此經常出現保鮮紙自我黏貼，加上許多品牌的保鮮紙都加入黏合劑，令拉開已黏貼保鮮紙的難度大增，往往花上10分鐘仍未能將保鮮紙拉出。

保鮮紙因從捲筒裡拉出來它自帶靜電，從而出現自我黏貼的情況。

3種方法輕鬆打開開口 最快15秒搞掂！

記者嘗試日媒推薦的3個方法，除了第1個方法「將保鮮紙放入雪櫃保存」不需要借助「工具」外，餘下也需要使用工具輔助，不過2樣工具也是廚房常見的，所以也不用太擔心。

請按圖看示範︰

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利用橡根摩擦最方便 雪櫃保存最省時

嘗試過後，個人認為使用橡根與網袋也能快速和輕鬆將保鮮紙開口打開，而且兩樣物件也屬廚房常見之物，不坊一試。如果家中的雪櫃有位置的話，將保鮮紙直接存放在雪櫃即可避免開口難以開啟的問題，同時不需要任何工具，迅速打開。

除了方法1，網袋及橡根也可以速找保鮮紙開口，不再撕到手軟。

資料來源：裏ワザ倶楽部、BBC Science Focus