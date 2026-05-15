海鮮解凍｜急凍海鮮雪櫃解凍超錯！日專家1招保持原汁原味不霉爛

海鮮解凍｜急凍海鮮放進雪櫃解凍原來係錯？保持海鮮的原汁原味，口感不霉、不軟爛的解凍法只有一個。



海鮮解凍｜日専家教鹽水解凍 保留海鮮彈性水分

急凍海鮮處理方便快捷、價錢相宜，是雪櫃中必備食材之一。烹煮前必需解凍才可使用。解凍方法各師各法，以為最安全的理應是放入雪櫃退冰？原來這方法不適用於急凍海鮮！因為解凍時流出的水分帶有異味，若海鮮在「污水」中浸泡一段時間或會影響口感及味道。日本冷凍食品業者「ニチレイフーズ」推薦急凍海鮮的正確解凍方法是「鹽水解凍」。

急凍海鮮烹煮前必需解凍才可使用，日本冷凍食品業者「ニチレイフーズ」指正確解凍方法是「鹽水解凍」。（資料圖片）

請按圖看急凍海鮮解凍方法及貼士：

+ 2

根據日本冷凍食品業者「ニチレイフーズ」指「鹽水解凍」可加速融雪的速度，亦因為解凍時間短，可防止海鮮流失水分及味道，保留彈性口感。

海鮮解凍｜鹽水黃金比例

鹽水分量時亦有比例可跟，每150克的急凍海鮮，建議用250毫升水和6克鹽混合成鹽水。

海鮮解凍｜鹽水解凍步驟

1. 把海鮮浸泡在鹽水內，至完全解凍。

2. 再用廚紙將海鮮印乾，確保解凍水沒有沾上。

不過需留意如用了鹽水解凍，料理時的調味或需要調整，不然味道過鹹。

鹽水分量是每150克的急凍海鮮，建議用250毫升水和6克鹽，（網上圖片）

海鮮解凍｜加清酒醃5分鐘辟味

假如害怕解凍後仍帶有腥味，食品公司建議烹煮前可先用清酒醃5分鐘，將不好的味道去除。料理時加入薑、蒜、蔥、香草鹽等味道較重的材料亦有助辟味。

海鮮解凍｜保鮮袋保存 防水分流失

此外，保存已開封的急凍海鮮也有學問。開封的包裝膠袋不建議用作保存器皿，因沒有密封功能，海鮮會在冷藏其間蒸發水分，最後造成肉質冷凍燒傷。開封後應將吃不完的海鮮轉移到密封的保鮮袋中（也可以將整個包裝放入），排出空氣並封口，減少接觸冷空氣的時間。

開封後應將吃不完的海鮮轉移到保鮮袋中，排出空氣並封口，避免肉質凍傷。（iStock）

資料來源：Nichirei Foods Inc.