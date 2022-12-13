飲食熱話｜日本拉麵店售失敗蛋大受歡迎　僅港幣$1.1到底是什麼？

拉麵配料不外乎都是蛋、白葱、筍等等，有日本網民最近就出Post，表示自己在拉麵店餐牌上見到謎之項目「失敗蛋」，僅售20円（約港幣$1.13），好奇心驅使下點了一客，結果十分驚喜。事件在網上引起熱烈討論，網民更希望在更多拉麵店吃到它！



「失敗蛋」有多失敗？

近日，有日本網民在網上出Post，他說：「去拉麵店的時候，有一個叫做『失敗蛋』（20日圓）的菜單，我以為是麻藥蛋那些味道奇怪的東西，點了一客來試試，很高興原來是失敗了的半熟蛋！雖然它叫做『失敗蛋』，但味道完全沒影響。」

網民在twitter出Post分享自己在拉麵店買「失敗蛋」的經歷，獲許多網民讚好。（twitter：gogonocoda）

原來之所以說這隻蛋「失敗」，只不過因為它是製作過程中有瑕疵的蛋，可能是打得不好、蛋黃穿了、生熟度未如理想等等，但味道完全正常，加上只售20円，實在是太便宜，根本沒有客人會嫌棄呢。

拉麵上的溏心蛋如果不小心弄得不好，就會當成「失敗蛋」發售。（photo-ac）

比平時更受歡迎 望全國拉麵店仿效

事件在網上引起熱議，有人就說：「我在拉麵店工作，常常把這些雞蛋炸成天婦羅再拌飯吃。」「希望全國拉麵店都做！」「這麼好吃的半熟蛋，剛打爛就扔掉實在是一種浪費，反正遲早都會把它放在拉麵上弄破的。」「這個比平時的食材更受歡迎，不知道日後會不會故意把蛋弄失敗？」而更多網民欣賞店家的做法，認為能減少浪費，態度很好，認為這樣能符合「可持續發展目標」，希望更多餐廳仿效。

網民很支持拉麵店賣「失敗蛋」，有人更會多買幾隻，並認為這種方法值得其他店仿效。（資料圖片）

雖然香港的拉麵店，似乎暫時未有這些「失敗蛋」供應，但把有瑕疵的食材減價出售、減少浪費，也是很好的做法。不知怎的許多人都覺得溏心蛋、溫泉蛋很難做，以下就分享兩個食譜，希望你能在家裡做出「成功蛋」，而非「失敗蛋」吧！

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資料來源：twitter - gogonocoda