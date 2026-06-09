蔥保存方法｜專家教延長蔥花保質期　冷藏前多1步乾爽不黏+用利刀

葱保存方法｜葱花真是常用到不得了之配菜，蒸海鮮、煮麵等，加一小匙葱花，味道馬上提升。不過，每次買葱都要買一大棵，用剩的又沒理由丟掉。想好好保存剩下的葱，日本蔬菜專家就教了一個方法，讓葱不會變硬、也不會黏作一團。



葱保存方法｜冷藏葱花 不只蓋上廚房紙

葱，每次買回來都不可能一次過用完，除非真的是整葱油餅、葱油拌麵等等吧，有些人也分享過葱的保存方法，有人會把它們切成葱花，放入密實袋再冷藏。不過日本蔬菜專家青髪のテツ就對此有點補充。他經常在twitter分享各種蔬菜，揀蔬菜、保存蔬菜小技巧等，在各社交平台有逾38萬多名粉絲。對於保存葱花，他就建議必需蓋上廚房紙，但當中有點小竅門，可以把葱保存得更好。

請按下圖睇蔬菜專家青髪のテツ保存葱的方法：

葱保存步驟：

1 先把葱花放入密實盒或保鮮盒。

2 蓋上廚房紙在葱花上，之後冚蓋。

3 重點來了，就是把保鮮盒翻過來才放入雪櫃冷藏。



葱保存方法｜減少葱汁流失或太濕 要用利刀

青髪のテツ強調，用這個方法，廚房紙便能吸收過多的水分，即使葱經過冷藏也不會黏在一起，能保持蓬鬆及粒粒分明的狀態。有人就問，為什麼不在盒底裡墊一張廚房紙就好呢？他就解釋：「不管怎樣都可以，但是翻過來的好處是，當你一打開密實盒即可整張廚房紙拿走，馬上扔掉，會比墊在盒底較方便。」這樣做，葱也沒有變硬。此外有網友提醒，只要用鋒利的刀去切葱，能減少「葱汁」流失，葱也不會太濕。

用此方法冷藏過的葱法，據說可擺上1星期。（twitter：tetsublogorg）

資料來源：twitter - tetsublogorg