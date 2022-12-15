消委會｜11款漱口水Corsodyl或致牙漬　6食物引口臭漂牙用椰油？

消委會公布漱口水最新的調查結果，但漱口水的成分欠缺透明。含2大殺菌成分的漱口水如果使用不當，可引起牙漬、牙黃。想清潔口腔卻換來一口黃牙，要如何做才能避免？漱口水有除口臭之用，日常飲食中6大食物易致口臭，包括食肉及廉價的芥末醬。



引起口臭6大食物

烹調時處理大蒜、洋蔥，因它們含硫化合物，往往令皮膚接觸過後留下臭味。這還不止，我們進食大蒜、洋蔥後口腔都有一陣臭味（Bad breathe），另外，辣根（Horseradish）也可引起口臭，它與山葵（Wasabi）有點相似，兩者常被混淆。其實，市場上廣泛銷售及廉價的芥末醬Wasabi是用辣根、色素及澱粉等而成的仿製品，辣根含異硫氰酸鹽，賦予醬汁及調料風味，不過如殘留口腔內太久，也使呼吸有獨特的氣味；而真的芥末醬是用山葵的莖（不是根）磨出來，價值高昂得多。

導致口臭及有口氣的食物還包括以下，按圖了解更多︰

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故此，凡吃過重口味的食物後，最好盡快刷牙、使用牙線、用漱口水沖口腔，剔除食物殘渣，更理想為每天沖洗兩次，令口腔及牙齒健康有更多保護。

11款漱口水或致牙漬暫失味覺

然而，在使用漱口水方面，公眾未必深入了解箇中成分，市面上的漱口水產品亦欠缺清晰的說明；假如不當使用漱口水，更可能導致牙漬，令牙齒變黃！本來想清潔口腔，卻換來一口黃齒，那豈不是比常喝咖啡、茶等更無辜？消委會今日公布有關漱口水的調查結果，資料指出漱口水中如果含氯己定（CHX,chlorhexidine）的話，如長時間使用或會容易於牙齒表面形成牙漬，影響外觀。部分人士的味覺可能會受到短暫影響，需待停用2至3天後才能回復正常。此外，有海外研究指出，如漱口水中有西吡氯銨（CPC, Cetylpyridinium chloride）成分也可能令少數人士出現上述情況。

隔30分鐘才用不要漱不每日用

然而，用家亦不必過分憂心，當看牙醫時，如閣下告知有漱口水的習慣，牙醫或診所護士會提醒刷牙及使用牙線或牙縫刷後，相隔30分鐘才用漱口水漱口。因普遍的漱口水與牙膏成分可能相沖，兩者會中和而減低功效。而含藥性及消毒成分的漱口水，建議不要用於漱口（𠺘口），只用於唅，然後吐出，分量不能多，跟從「建議每次用量」，並最好隔2至3天才用一次，避免牙漬形成。

按圖看內容，11款漱口水有可能引起牙漬︰

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西吡氯銨、氯己定可殺菌

其實，西吡氯銨乃是具殺菌功效的化學成分，經廣泛的科研證實，加入西吡氯銨的口腔護理產品有效減少牙菌膜形成，防止牙齦發炎。而氯己定與西吡氯銨類似，可減少口腔內的細菌，但氯己定較難溶於水，因此含氯己定的漱口水一般會加入酒精混合。以氯己定作為主要殺菌成分的Corsodyl，在標籤內頁有標示提醒消費者有關牙漬及味覺影響的細節，不過要留心細閱產品才能發現。此外，消委會研究指出漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口水。

除口臭3大類建議食物

除了用漱口水，其實也有天然的食物幫助消除口臭。這包括了經常見到的食物，例如綠茶、冬菇、維他命C與富含膳食纖維的食物，如奇異果、芹菜、橙及蘋果等。綠茶中的兒茶素能減少口腔中的細菌，去除不好的口氣；冬菇含有多醣體，也能抑制口中細菌製造牙菌斑。而豐富維他命C及膳食纖維的食物，能促進腸胃排出造成臭味的有害物質，有助於消除口臭。

按圖睇內容︰

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美白牙齒2偏方椰油梳打粉

保持口腔及牙齒健康，不止能改善個人衛生，亦避免口臭造成了社交尷尬。其次，咧齒而笑時若有一口黃牙也是頗為尷尬的儀容問題。你身邊有沒有來自韓國的同事？韓國人喜歡刷牙，十分注重牙齒健康、整齊及潔白，認為既保持口腔清新，也提升整體形象。想牙齒潔白，除了懂適當使用漱口水之外，食療其實沒有太大效用，定期洗牙是清除牙垢最理想的方案。然而，牙醫預約經常「爆滿」，等候時間很長，平日美白牙齒網上常流傳兩個容易及不傷害身體的偏方。

1.用椰子油

除了烹飪，椰子油有助於美白牙齒，此源於自然療法「油拔法」，每晚用一湯匙椰油唅在嘴裡15分鐘，並且不要吞。不過，現時暫沒有足夠的臨床證據證明油拔法能長期美白牙齒或抗炎等。如問及牙醫，一般都不建議以椰子油漱口。

2.食用梳打粉刷牙

梳打粉有清除污漬的效果，在牙膏上沾梳打粉、梳打粉混合適量水製成「糊」刷在牙齒上打磨牙漬，每星期或隔星期一次。因梳打粉有小晶體，不宜每晚使用，否則會傷害琺瑯質。由於梳打粉是研磨劑，與琺瑯質摩擦時能助去除少量及淺層的牙漬。

上述的偏方的成本低、容易購得、用法簡單及在網上普及，不過仍要提醒在選用任何牙齒美白療法或產品前，先諮詢牙科專業人士。

資料來源︰消委會《選擇》554期 /Corsodyl mouthwash/Listerine-bad breath/Colgate-coconut oil/Colgate-baking soda/ettoday/台灣農委會