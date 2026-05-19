揀牛油果貼士｜實測果核大小憑外型一睇即知　多肉軟綿揀圓或長？

揀牛油果貼士｜切開牛油果，果核多過果肉，每個差不多十幾廿元的牛油果「無肉食」。其實，牛油果的果肉是多是少，與果核的尺寸有關，單憑牛油果的外型有助判斷它的果核大小，看牛油果是胖圓或瘦長，便是鑒別牛油果核尺寸大小的關鍵，



揀牛油果貼士｜墨西哥及澳洲3大品種

在香港超市中現時常見的牛油果，產地以墨西哥及澳洲較多，品種主要有Hass（黑皮）、Shepard（綠皮） 及 Green Skin G Max（特大），三者之間的外型、口感、成熟後的顏色及當造期也有不同。而各品種的牛油果要選皮比較滑，少一點凹凸不平的，這樣的果肉口感較細膩，也更容易成熟。

（左至右）牛油果品種有Hass（黑皮）、Shepard（綠皮）及 澳洲Green Skin G Max（特大）。

1. Hass牛油果：胖圓型 大核少肉

Hass呈橢圓形、顆粒狀表皮、奶油般軟滑的口感、成熟時會變成全褐色

當造期：4月至2月

外型胖圓︰果核大、果肉少

外型瘦長︰果核偏細、果肉佔多，口感也細膩一些

2. Shepard牛油果：啤梨形 平滑軟綿

Shepard ︰呈啤梨形、平滑的表皮、帶有堅果香味、口感軟綿、成熟時不會變成全褐色，因此當它極成熟時，牛油果皮也非全黑，那是品種本身所致

當造期：2月、3月、4月

外型胖圓︰果核較大、果肉較少，但沒有Hass的分別明顯

外型瘦長︰果核較細、果肉較多，但比例大致平均

3. Green Skin G Max牛油果：細緻嫩滑 果核較大

Green Skin G Max︰果肉細緻嫩滑、成熟時不會變成全褐色

當造期：4月、5月、6月

果核與果肉比例平均，不論是胖圓或瘦長，果核尺寸均大

按圖看牛油果品種及果核大小鑒別︰

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Shepard綠皮牛油果 極熟難黑

Hass及Shepard品種較便宜，通常在超市$39左右有3個，因此相比特大的G Max每個約$20-25更受消費者歡迎。Hass牛油果是目前最普遍生長的牛油果，約佔我們食用的80%，它適合在不同地區和氣溫條件下生長，因而我們通常在一年四季都可以吃到。Shepards就佔10%-15%，它的果肉較硬及緊實，切開後比Hass更能保持綠色，在雪櫃裡保存得更好，用在牛油果醬、沙律和三文治中看起來更漂亮。Hass相對上脆弱，也很容易瘀傷，在很短的時間內已氧化變黑，當果肉太熟的時候也很易有黑絲。

果核小要怎樣揀？

如果想買到果肉較多、果核較細的牛油果，不妨挑選外型較修長的果實，而又圓又胖的牛油果，它的果核一般也較大，尤其是Hass差異更明顯。至於Shepard的果肉及果核上佔比相對平均，同樣是較修長的果實，它的果核也是細少一點，G Max特大牛油果的果核就和它的體型一樣大。一般來說，牛油果的長相如何，它的果核長相也就如何。