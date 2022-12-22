打發忌廉貼士︳免打蛋機打起忌廉可擠花？瘋搖密實袋結果出人意表

忌廉蛋糕上的忌廉，乃用盒裝的淡忌廉用電動拂蛋機打起。有日本媒體教大家用一個密實袋，將加入糖的淡忌廉，搖啊搖…搖5分鐘，液態變固體，甚至可唧花，效果神奇！記者親自試驗奮力搖了10分鐘，雙手痠軟乏力，只獲如乳酪般的效果；不過，手搖忌廉在冷藏後更已企身，襯Chocolate mug cake（微波爐朱古力蛋糕）享用，不失為佳節的簡易甜品，努力算是未完全白費。

攝影︰尹嘉蔚



3條件更易打發淡忌廉

不少人喜歡忌廉絲滑細膩的質感，若忌廉甜味太重難免滯膩，若是微甜且輕爽的，配在蛋糕、班戟或餐包上共享，能發揮更多的味道層次。購買忌廉時，看清楚是哪種忌廉，主要有3種，包括煮食用的淡忌廉（Cooking cream），用在西湯及醬汁之內；而即用噴裝忌廉（UHT spray）、攪打用的淡忌廉（Whipping cream），則用於甜品與烘焙食品上。

攪打用的淡忌廉，如加糖打發，就成了甜忌廉。省力的方法會用到電動拂蛋機拂打，由液態打發到固體，好像打蛋白一樣，可分成軟性發泡狀態（Soft peaks）及硬性發泡（Stiff peaks）。前者易拌勻，可用於製雪糕，後者多用於擠忌廉花。打發忌廉時，忌廉要夠凍，碗及攪拌棒保持低溫才更易打起；最好用中速，大約3分鐘就差不多打好。

甜忌廉打至軟性發泡狀態（Soft peaks），放入雪櫃冷藏後變更挺身，可作忌廉糖霜（奶油糖霜）享用。（尹嘉蔚攝）

密實袋搖忌廉至企身另類法

徒手打忌廉當然也是可行，不過費力得多。沒有任何打蛋器的話，可以考慮「手搖忌廉」。記者跟上日媒介紹的特殊方法做了實驗，利用一個大號的密實袋、淡忌廉250毫升（1盒）、糖2湯匙。做法將淡忌廉、糖放入密實袋，在合上拉鏈時同時要鎖住大量空氣，袋裡要有空氣才使手搖的忌廉能變蓬鬆。然後，一直搖晃直到液態消失。日媒的示範共搖了4分47秒，忌廉能擠成忌廉花站於鬆餅上，好看！

日媒介紹密實袋搖忌廉至企身方法，忌廉能擠成忌廉花，效果神奇。（Hint-Pot圖片）

徒手搖忌廉，利用到一個大號的密實袋、淡忌廉、糖。

實試手搖忌廉 結果強差人意

記者跟足方法實驗，將裝了甜忌廉的空氣袋不停上下、前後猛烈摇晃，搖了3分鐘，已經雙臂痠軟，通俗一點說摇到「手跛」，甚至原地跳借力甚是瘋狂，卻依然努力不懈地繼續搖啊搖，希望實驗成功，但不得不抖抖再戰…搖了約10分鐘，終於搖到液態消失。

我們編輯部也親自試驗手搖忌廉的實驗，不停摇晃裝了甜忌廉的空氣袋。

打開袋來看看，「咦…唔似人哋咁好睇嘅？」記者的實驗結果難看！表現強差人意。全力已盡，只能像乳酪般的質感，是那種Soft peaks的狀態，完全不可擠花。

實驗搖了約10分鐘，能搖到液態消失，忌廉卻不能擠成忌廉花，只能像乳酪，是Soft peaks的狀態。

雖遜色可作忌廉糖霜配蛋糕

味道倒是不錯，甜絲絲的能吃。於是，抹在Chocolate mug cake（微波爐朱古力蛋糕）上裝飾，就好像甘筍蛋糕（Carrot cake）上的白色忌廉糖霜（奶油糖霜），放入雪櫃冷藏後質感更好。

味道倒是不錯，抹在微波爐朱古力蛋糕上裝飾成忌廉糖霜。

按圖有微波爐朱古力蛋糕示範︰

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放入雪櫃冷藏後，忌廉糖霜更好看及可口。（尹嘉蔚攝）

【微波爐朱古力蛋糕食譜】

材料︰72%黑朱古力20克、普通麵粉4湯匙、梳打粉1/4茶匙、蘋果醋1/2茶匙、杏仁奶3湯匙、糖1湯匙、橄欖油1湯匙。

做法︰

1.將黑朱古力加熱坐溶，用兩個可微波食物盒及水輔助。

2.麵粉、梳打粉、糖拌勻已溶的黑朱古力。

3.加入杏仁奶、橄欖油、蘋果醋拌勻。

4.分裝到2個梳乎厘杯（直徑3.5至4吋）。

5.放入微波爐最高火叮01:00至膨脹，打開爐疏蒸氣，再用中火叮00:30。

6.待涼後，塗抹忌廉糖霜，放入雪櫃冷藏至糖霜更挺身享用。

實試後感︰經驗豐富的大廚或者視上述實驗純為「Just for fun」，這樣子打發忌廉實在是有點難登大雅。

密實袋如何打忌廉？ 利用一個大號的密實袋、淡忌廉1盒（250毫升）、糖2湯匙。將淡忌廉及糖放入密實袋，合上拉鏈時同時鎖住大量空氣，袋裡要有空氣才使手搖的忌廉能變蓬鬆。然後不停摇晃，將液體變固體。 打發忌廉如何更易打起？ 忌廉要夠凍，碗及攪拌棒保持低溫，最好用中速，大約3分鐘就差不多打好。

參考資料︰Hint-Pot