賞饌｜免焗法式甜品　純素女王Tina Barrat魔法4步腰果變焦糖燉蛋

節日慶祝或家常甜品，甜絲絲的焦糖燉蛋是許多人的喜愛。法藉創意料理主理人Tina Barrat與我們分享沒有蛋奶成分的純素版焦糖燉蛋（Vegan Crème brûlée），輕鬆製作，齊賞美饌，共享甜蜜。



純素焦糖燉蛋，以腰果奶製作，配香脆焦糖，質感香滑綿柔。

「甜品永遠有第二個胃」，即使吃得多飽快要撐破肚皮，當甜品端到餐桌上，還是無能為力抵抗它的誘惑。素食潮流蔚然成風，純素甜品即是沒有雞蛋及乳製品的甜品漸漸為人熟稔，例如純素布朗尼（Brownie）、純素芝士蛋糕…獲得饕客們正面的迴響及好評，今次我們邀請到純素餐廳主理人Tina Barrat教大家用簡單的方法，即使在家也能創作法式純素焦糖燉蛋（Crème brûlée）。

純素餐廳主理人Tina Barrat教大家創作法式純素焦糖燉蛋。

No Cheese No Life？

Tina Barrat來自法國，已在香港定居近26年，先後擁有3間素食餐廳，本來從事時裝及珠寶設計，毅然改變跑道，踏上創意廚師之路。然而，法藉的DNA沒有改變，Tina依然喜歡品嚐芝士。記得她在訪問中最深刻的回答︰「No cheese, no life」。但是，如果吃純素的人不能不放棄芝士，因為芝士是乳製品。在於Tina來說，她起初亦有掙扎，要放棄自己深愛的食物，還能在生活中找尋快樂嗎？Tina的決心卻是如此堅固不移，為了統一自己開創的純素餐飲事業及個人的飲食習慣，她於是狠心撇掉乳製的芝士；不過，這並不代表她從此與「芝士」絕緣。

Tina Barrat來自法國，本是「No cheese, no life」，後來決心戒掉乳製的芝士，投入純素飲食行列，並自創多款純素芝士彌補心靈缺失。

Tina透過創意與實驗，自創多款純素版芝士，譬如粉紅胡椒布里純素芝士、提子冧酒純素芝士、素卡芒貝爾純素芝士、普羅旺斯香草仿羊奶純素芝士等，每款各具風味，質感非常順滑，儼如蛋糕甜品般多采多姿，當搭配無花果、亞麻籽薄脆共享時更是一場味蕾上的盛宴。

純素芝士拼盤中所有「芝士」，例如粉紅胡椒布里純素芝士、普羅旺斯香草仿羊奶純素芝士等出皆出自Tina Barrat手筆。

免焗法式焦糖燉蛋簡而精緻

Tina的拿手好戲尚有自創的純素甜品，其中不得不提是法式純素焦糖燉蛋（Crème brûlée）。有別於傳純的焦糖燉蛋，純素版不可用雞蛋，那麼如何凝固？如何有若隱若現的「蛋味」？如何有細膩絲滑的口感？以上一切經過Tina的魔法棒一揮之下點石成金，她運用腰果、溫水、原蔗糖、寒天粉、黑鹽、呍呢拿籽及可可脂，用幾個簡單步驟︰攪拌、中細火煮、分裝、冷藏，凝固後撒糖、燒製成極佳的焦糖燉蛋。上層香脆，下層嫩滑，滋味無限。

Tina分享日常經營餐廳的趣事，客人常要求甜品別太甜，然而每次也盡興享畢甜絲絲的甜食。

【純素焦糖燉蛋】食譜

材料：腰果185克、溫水500毫升、原蔗糖 100克、寒天粉 1/2茶匙、黑鹽 1/4茶匙、呍呢拿條 1支、可可脂（已熔）5克。

做法：

1.攪︰除了呍呢拿條，所有材料放入攪拌機，開高速攪至順滑，將攪好的腰果糊倒入鍋。

2.煮︰剖開呍呢拿條，刮出呍呢拿籽連呍呢拿皮放入鍋，開中細火拌煮，煮約1-2分鐘，直至冒氣泡及有黏性。

3.雪︰將煮好的腰果糊適量注入小烤盤內，待冷卻，放入雪櫃冷藏至少2小時至凝固。

4.燒︰享用前撒上原蔗糖，用火槍燒成焦糖，放上喜好的裝飾完成。

入廚貼士︰利用腰果提升軟滑感，黑鹽中的硫化物賦予雞蛋味，寒天粉用於凝固，用原條呍呢拿增加香味，享用前才燒焦糖保持脆度。

Ma…and The Seeds of Life是Tina 的心血結晶與發揮廚藝創意的藝術空間。

Ma…and The Seeds of Life

地址︰中環嘉咸街23號H18 Conet1樓11號舖

營業時間： 星期一至星期日中午12時至晚上10 時

Tina Barrat創作的素食菜式還包括純素魚子醬、純素鵝肝醬、紅菜頭意大利飯、高粱意粉配小西蘭花等，常給客人耳目一新的感覺︰