冬天湯水食譜｜栗子蓮子腰果湯強腰腎一家啱飲　做錯1步蓮子硬實

栗子蓮子腰果湯，家常的簡易湯水，有助健脾養胃、強腰補腎。湯水的材料簡單，到超市或街市採購已全部買齊。

攝影︰尹嘉蔚



「三子兩堅」煮滋味靚湯

「三子」栗子、蓮子、杞子，配「兩堅」腰果、合桃，5樣常見食材已煮出滋味靚湯。相比要到藥行買材料，這些家常感十足的湯水更深得民心。栗子是很好的秋冬食物，跟合桃一樣歸為黑色食物，黑色入腎，有助於補腎及強腰。腰果與杞子也收益腎之效，腎氣充足，個人整體氣色、臉色更紅潤與神采飛揚。不論男或女也需補腎來「養腎防寒」，腎好便不畏寒，不怕天冷。

栗子蓮子腰果湯，助健脾養胃、強腰補腎。

栗子先冷凍後煮更易化

一般來說，栗子買有殼的較好，因為品質較新鮮，水分亦較足。但已剝殼的栗子方便使用，不用花工夫便可下廚。不妨將已剝殼的栗子放入雪櫃急凍至少一天後用，當煮湯時即使用細火煮一小時，栗子已經全然透身，重重的澱粉感又綿又鬆化。下次試一試吧！比較一下有別以往的做法。

蓮子千萬不要浸即開即煮

至於用蓮子煮湯，揀有紅衣的湖南湘蓮最好，湘蓮是中國三大蓮子之一。蓮子有養心安神、益腎固精、補脾止瀉的作用。想蓮子更易煮透，絕對不用放入雪櫃冷藏，也不用預先浸泡，應該說千萬不要浸，否則質感又韌又硬，好難煮透。只需拆開包裝，洗淨即用，蓮子便會又綿又鬆了。相關文章︰【入廚貼士】15分鐘快速煮腍蓮子 綿綿鬆鬆入口即化養心安神

栗子、腰果、合桃煮素湯，湯水清甜。

栗子蓮子腰果湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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栗子蓮子腰果湯的材料，各自的功效簡略如下︰

栗子︰補腎活血

蓮子︰養心補脾

腰果︰健脾補腦

杞子︰補肝明目

合桃︰溫肺潤腸

註冊中醫師潘仲恆對「栗子蓮子腰果湯」的食用建議︰

栗子蓮子腰果湯性味平和，老少咸宜，可養胃健脾、補腎強腰。

糖尿、痛風患者少服。

每周可飲1-2湯碗（1-2次）。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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栗子蓮子腰果湯功效？ 可健脾養胃、強腰補腎。 栗子有哪些好處？ 栗子是秋、冬的時令食材，可養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

【栗子蓮子腰果湯食譜】

4-6人分量 1級難度 1小時

材料︰栗子8粒、蓮子10克、杞子10克、合桃15克、腰果20克、水 約1.2公升、鹽適量

做法︰

1. 已剝殼的栗子可放在雪櫃急凍一天後用。

2. 全部材料洗乾淨。

3. 大火煲滾水，加入全部材料。

4. 水再滾後改細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

剝殼的栗子放在雪櫃急凍至少1天後用才洗淨煮湯，能加快栗子煲湯時煮透。

蓮子不用冷藏，洗淨後直接煮湯才可煮腍。