冬天湯水食譜｜胡椒紅蘿蔔栗子豆腐素湯　溫胃健脾潤燥3類人慎飲

胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯有助溫胃健脾、生津潤燥，是簡單易煮的冬天素湯。不過，中醫師提醒不宜太晚飲用胡椒湯，究竟為什麼？



胡椒素湯 配硬豆腐不遜於腐竹

臨近冬天，有助暖胃驅寒的食物有白胡椒；胡椒豬肚湯、胡椒蘿蔔排骨是胡椒湯的代表作。然而，胡椒素湯卻沒有太多例子，較常見的是胡椒腐竹白果湯。當註冊中醫師潘仲恆建議用胡椒來煮冬令湯水時，實在有被考起。胡椒配腐竹的味道很夾，而胡椒配硬豆腐原來也不差。是次用十分簡單兼容易購得的4種食材煮「胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯」，潘醫師指有助於溫胃健脾、生津潤燥。

買已去殼的栗子節省去殼時間。

白胡椒先烘後煮 胡椒味更濃

白胡椒一般在中藥行、街市內的糧油檔中找到。整粒白胡椒十分堅硬，用刀拍亦難以敲碎，必須用搗碎缽來「舂爛」。本來將完整的白胡椒粒放在白鑊內，以細火烘香後，才加入搗碎缽中「舂、舂、舂」，之後加入湯水內一起煮。可是，如果家中沒有搗碎缽，就只好退而求其次，在超市內買一瓶「原粒白胡椒」調味料，瓶內自帶研磨刀，輕鬆扭扭，隨即胡椒粒變胡椒碎，用2茶匙胡椒碎先烘香再煮湯，胡椒味一樣又濃又烈。

胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯食譜

喝胡椒湯若口乾 多喝水中和

至於用豆腐煮湯，一般也知道要用硬豆腐來煮，雖然入口不夠嫩滑，但可避免滾爛，它的營養價值亦更高，例如鈣質及蛋白質，舉例今次湯水中的硬豆腐，100克有42毫克鈣、9克蛋白質（多於1 份）、熱量僅80千卡。潘醫師提醒若天氣冷時，可以減少豆腐的分量，同時不宜太晚飲胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯，在晚飯前喝或者早少少喝完較好，因為喝完胡椒湯可能有口乾的情況，之後飲多少少水中和，避免就寢時要經常起床如廁防礙睡眠。

胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯有助溫胃健脾、生津潤燥。

按圖了解食材的療效︰

註冊中醫師潘仲恆對「胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯」的食用建議︰

胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯性味比較平和，有助溫胃健脾、生津潤燥。

平素有胃痛人士要少喝，孕婦及經期中的女士不宜飲用。

每周可飲1湯碗（1次）。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



白胡椒功效？ 胡椒散腸胃寒邪、祛寒、能溫中止痛、下氣消痰。 胡椒湯不宜太晚飲？ 早少少飲完更好，如果有口乾情況可以多喝水中和，防止睡眠時頻上廁所。

【胡椒紅蘿蔔栗子豆腐湯】

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰白胡椒2茶匙、硬豆腐170克（半份）、紅蘿蔔半條、栗子10粒（已去殼）、水1.2公升、鹽少許。

做法︰

1.白胡椒先用白鑊，細火烘香。

2.紅蘿蔔洗淨切塊，栗子洗淨。

3.加水入湯鍋，放入紅蘿蔔、栗子，用大火煲滾水。

4.加入白胡椒、硬豆腐，改細火煮1小時，加鹽調味完成。

不失敗秘訣:

買已去殼的栗子節省去殼時間。

白胡椒先烘香後煮湯，胡椒味更濃

用硬豆腐煲湯避免滾爛。