快速煮腍蓮子｜實測4方法最快15分鐘蓮子超鬆化！養心安神除煩熱
快速令蓮子煮腍有好方法！記者實測了4種，比較當中找到最好、最有效、最方便的方法，保證做到又鬆又綿的靚蓮子。
攝影：尹嘉蔚
蓮子天然抒壓 養心除煩
春天懨悶的天氣令人感到極睏、易倦、無心情、容易煩躁𤷪𤺧，好易惹人誤會你「黑面」，甚至感覺健忘。中醫認為春天宜調養脾胃，《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，去濕的治本之法是「健脾」防止四肢怠倦及精神不濟。據聞蓮子是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱、養心安神。
蓮子快速煮腍4大方法
如何可快速令蓮子煮腍？記者實測了4種方法，同樣用15分鐘，觀察完成品的結果，當中有一種方法效果最好，而坊間傳聞的方法，出來的效果最差。4種測試方法分別是：
（一）蓮子加水放入冰格冷凍結成冰後煲；
（二）蓮子放入雪櫃冷藏一晚後煲；
（三）用清水浸30分鐘後煲；
（四）不做任何預備，即拆包裝即煲的「懶人法」。
先實測「冷凍法」看看，將蓮子當煲粥的米一樣放入雪櫃冷凍成冰，或者放入雪櫃下格放一晚後再煲，這些會否有助蓮子快速煮腍？按圖有「冷凍法」實測：
煮蓮子方法1「冷凍法」
1 蓮子加水，放入冰格冷凍成冰。
2 將蓮子冰放入滾水煲15分鐘，待蓮子熟透。
測試結果：擠壓後的蓮子算輕易捏散，卻有些微脆脆的咬感未夠鬆化。
煮蓮子方法2「雪藏1晚」
1 將蓮子放入雪櫃下格冷藏一晚。蓮子明顯偏乾偏皺。
2 將蓮子倒入滾水內煮15分鐘。
測試結果：效果算差，蓮子難以擠壓成粉狀，質感柔韌，咬感略硬。
隨後嘗試用浸水法及乾脆「甚麼都不要做」的處理來煮蓮子，很多人會以前者的方法處理乾蓮子，幫蓮子「吸飽水」，後者是懶人做法，兩者結果有天壤之別。按圖有實測，猜哪種方法更奏效及其原理：
煮蓮子方法3「浸泡30分鐘」：
1 將蓮子浸泡水中約30分鐘，幫蓮子「吸水」。
2 大火滾水烚蓮子15分鐘。
再看「懶人法」煮蓮子，才一起揭曉結果。
煮蓮子方法4「0處理懶人法」：
將買回來的蓮子，拆掉包裝後，以乾巴巴的狀態隨即丟入滾水中煮15分鐘。
方法3、4測試結果：
用浸水法處理的蓮子，效果最差，比冷凍法更差，質感韌，擠壓不開，咬感生硬。
總結
四種方法中「懶人法」是最好的一種，蓮子飽滿，口感鬆化，容易壓成粉狀。可以明顯觀察到最左邊的「懶人法」，蓮子不作任何事前處理，鬆軟度比其餘三者要高，最差的是浸水法。
「懶人法」的原理
由於乾身的蓮子在滾水內受熱膨脹，蓮子裡面產生爆炸力，很快就可以煮爛變鬆軟，如果有水分在蓮子外面，反而有礙蓮子膨脹。
下次煮蓮子不妨參考讓蓮子變鬆軟的方法，煲湯煮糖水皆可派上用場，保證入口即化，又鬆又綿。