快速煮腍蓮子｜實測4方法最快15分鐘蓮子超鬆化！養心安神除煩熱

快速令蓮子煮腍有好方法！記者實測了4種，比較當中找到最好、最有效、最方便的方法，保證做到又鬆又綿的靚蓮子。

攝影：尹嘉蔚



蓮子天然抒壓 養心除煩

春天懨悶的天氣令人感到極睏、易倦、無心情、容易煩躁𤷪𤺧，好易惹人誤會你「黑面」，甚至感覺健忘。中醫認為春天宜調養脾胃，《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，去濕的治本之法是「健脾」防止四肢怠倦及精神不濟。據聞蓮子是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱、養心安神。

蓮子是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱、養心安神。

蓮子快速煮腍4大方法

如何可快速令蓮子煮腍？記者實測了4種方法，同樣用15分鐘，觀察完成品的結果，當中有一種方法效果最好，而坊間傳聞的方法，出來的效果最差。4種測試方法分別是：

（一）蓮子加水放入冰格冷凍結成冰後煲；

（二）蓮子放入雪櫃冷藏一晚後煲；

（三）用清水浸30分鐘後煲；

（四）不做任何預備，即拆包裝即煲的「懶人法」。

4種測試方法分別是（左上）「懶人法」不做任何預備，即拆包裝即煲；（右上）用清水浸30分鐘後煲；（左下）蓮子加水放入冰格冷凍結成冰後煲；（右下）蓮子放入雪櫃冷藏一晚後煲。

先實測「冷凍法」看看，將蓮子當煲粥的米一樣放入雪櫃冷凍成冰，或者放入雪櫃下格放一晚後再煲，這些會否有助蓮子快速煮腍？按圖有「冷凍法」​實測：

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煮蓮子方法1「冷凍法」

1 蓮子加水，放入冰格冷凍成冰。

2 將蓮子冰放入滾水煲15分鐘，待蓮子熟透。

測試結果：擠壓後的蓮子算輕易捏散，卻有些微脆脆的咬感未夠鬆化。

煮蓮子方法2「雪藏1晚」

1 將蓮子放入雪櫃下格冷藏一晚。蓮子明顯偏乾偏皺。

2 將蓮子倒入滾水內煮15分鐘。

測試結果：效果算差，蓮子難以擠壓成粉狀，質感柔韌，咬感略硬。

隨後嘗試用浸水法及乾脆「甚麼都不要做」的處理來煮蓮子，很多人會以前者的方法處理乾蓮子，幫蓮子「吸飽水」，後者是懶人做法，兩者結果有天壤之別。按圖有實測，猜哪種方法更奏效及其原理：

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煮蓮子方法3「浸泡30分鐘」：

1 將蓮子浸泡水中約30分鐘，幫蓮子「吸水」。

2 大火滾水烚蓮子15分鐘。

再看「懶人法」煮蓮子，才一起揭曉結果。

煮蓮子方法4「0處理懶人法」：

將買回來的蓮子，拆掉包裝後，以乾巴巴的狀態隨即丟入滾水中煮15分鐘。

方法3、4測試結果：

用浸水法處理的蓮子，效果最差，比冷凍法更差，質感韌，擠壓不開，咬感生硬。

總結



四種方法中「懶人法」是最好的一種，蓮子飽滿，口感鬆化，容易壓成粉狀。可以明顯觀察到最左邊的「懶人法」，蓮子不作任何事前處理，鬆軟度比其餘三者要高，最差的是浸水法。

四種方法中竟然是「懶人法」最好，什麼也不做蓮子便變得飽滿，口感鬆化。

「懶人法」的原理



由於乾身的蓮子在滾水內受熱膨脹，蓮子裡面產生爆炸力，很快就可以煮爛變鬆軟，如果有水分在蓮子外面，反而有礙蓮子膨脹。

下次煮蓮子不妨參考讓蓮子變鬆軟的方法，煲湯煮糖水皆可派上用場，保證入口即化，又鬆又綿。

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